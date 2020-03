Teresa Jordà assumeix temporalment les competències d'Exteriors per la dimissió de Bosch

"Se li agraeixen els serveis prestats". El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dimarts el cessament "a petició pròpia" d'Alfred Bosch com a conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. És un decret firmat pel president de la Generalitat, Quim Torra, i el document oficial que certifica la dimissió que ahir va anunciar el mateix Bosch. Una dimissió provocada per la informació publicada per l'ARA sobre els casos d'assetjament sexual a treballadores del departament del seu excap de gabinet, Carles Garcias.

Les competències que tenia assignades Bosch recauran "mentre romangui vacant el càrrec" en Teresa Jordà, l'actual consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Tenint en compte que hi ha anunciades unes eleccions catalanes properament –tot i que no estan convocades formalment–, hi havia el dubte de si se li buscaria un substitut immediat a Bosch o es deixaria per després dels comicis. Fonts republicanes consultades per l'ARA asseguren que nomenaran un substitut que pugui actuar de ple dret durant els mesos de legislatura que queden. De fet, Torra encara no ha precisat quan seran els comicis, així que tant podrien ser a les portes de l'estiu com a la tardor, motiu pel qual a la legislatura li podrien quedar encara uns quants mesos.

651x366 Primera reunió del Consell Executiu sense la presència del ja exconseller Alfred Bosch. / RUBÉN MORENO / GENERALITAT Primera reunió del Consell Executiu sense la presència del ja exconseller Alfred Bosch. / RUBÉN MORENO / GENERALITAT

Aquest dimarts el consell executiu ja s'ha reunit sense la presència de Bosch, i ha sigut dia de reaccions a la dimissió de l'exconseller. La consellera de Salut i companya de partit, Alba Vergés, ha considerat que s'havia d'actuar amb "aquesta exigència". "Des d'ERC hem mostrat l'autoexigència enorme que hem de tenir davant de casos d'assetjament sexual, i sobretot en un entorn públic", ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio. També n'ha parlat JxCat, soci de Govern dels republicans. La seva líder a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, ha lamentat que les dones afectades pels assetjaments van patir una "doble victimització": primer pel fet en si mateix, i després perquè no es van aplicar els protocols que tocaven.