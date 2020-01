Terol Existeix esclata d’indignació per la "pressió" de la dreta per tombar la investidura de Sánchez

Un moviment ciutadà "amb gent de dretes i d'esquerres" i que defensa bàsicament un únic punt al programa –repoblar i millorar el finançament de l'Espanya buida– difícilment s'hauria imaginat ara fa uns mesos que tindria tanta responsabilitat sobre les espatlles. Si Terol Existeix canviés el vot a favor de la investidura de Pedro Sánchez al que s'ha compromès amb el PSOE i votés en contra del líder socialista, conduiria l'Estat cap a unes terceres eleccions. El vot en contra anunciat per Coalició Canària ha deixat la legislatura en aquesta situació. Per això, els principals detractors del pacte PSOE-Podem han fixat Terol Existeix en el seu punt de mira i això no ha agradat els terolencs. "Exigim respecte pels terolencs. El nostre futur el decidirem nosaltres!", ha exclamat el seu portaveu al Congrés, Tomás Guitarte, aconseguint que bona part de l'esquerra s'aixequés per aplaudir-lo a l'hemicicle.

"Em fa especial mal quan des d’aquesta bancada –ha dit, assenyalant la del PP– se'ns està dient què hem de fer els terolencs", ha criticat de forma vehement. "Denuncio que estem sotmesos a una tremenda pressió des dels mitjans de comunicació, les xarxes socials i fins i tot aquest mateix matí omplint de pintades el meu poble, la meva comarca i la meva regió", ha prosseguit. Guitarte fins i tot ha demanat als diputats que "si algú creu que directament o indirectament és responsable d'aquestes pintades, que ja han estat denunciades a la policia, doni l'ordre d'aturar-les".

Al final lo va a joder todo un aprendiz de nacionalista turolense. Es acojonante. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) January 4, 2020

Terol Existeix va ser una de les sorpreses de la repetició electoral del 10 de novembre. Van superar el PP i el PSOE i, per sobre del 40% dels vots, es van situar en la primera posició i van aconseguir un dels tres escons de la província.

I si Terol Existeix és tan rellevant, entre d'altres, és pel canvi sobtat de posició de Coalició Canària. La seva diputada, Ana Oramas, votarà contra la investidura de Sánchez tot i que els òrgans de govern del partit van optar aquest divendres per l'abstenció de forma unànime.

@anioramas será escuchada por adoptar una posición de voto contraria a la decisión del CPN. @coalicion actuará con sus estatutos para las indisciplinas que se produzca por cualquier militante del partido.Y máxime cuando la decisión ha sido por unanimidad de nuestro máximo órgano — Coalición Canaria (@coalicion) January 4, 2020

El partit ja ha anunciat que demanarà explicacions a Oramas, a qui podrien aplicar una sanció disciplinària. Amb tot, si res no canvia, Sánchez serà investit en segona volta amb 167 vots a favor, 165 en contra i 18 abstencions.