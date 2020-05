Tezanos elimina la polèmica pregunta sobre censurar ‘fake news’

“No confiïn en les enquestes”, proclamava aquest dimarts el president del CIS, José Félix Tezanos, davant els diputats del Congrés en una compareixença en comissió que coincidia amb la publicació de l’últim baròmetre. Però en qui no confien el PP i Vox és en ell, i li van demanar de nou la dimissió per haver “dilapidat el prestigi” de l’organisme públic. El polèmic sociòleg -militant del PSOE- retia comptes davant la cambra baixa a petició del PP, arran de la polèmica pregunta 6 de l’enquesta del mes d’abril, que va decidir eliminar de la del maig. “¿Creu vostè que en aquests moments s’hauria de prohibir la difusió de rumors falsos i informacions enganyoses i poc fonamentades per les xarxes i els mitjans de comunicació social, remetent tota la informació sobre la pandèmia a fonts oficials, o creu que s’ha de mantenir llibertat total per a la difusió de notícies i informacions?”, va proposar el CIS als espanyols. A Tezanos li van ploure crítiques perquè suggeria la censura informativa, i ahir a la cambra baixa va admetre que estava “mal redactada”. Tanmateix, va subratllar que la resposta era claríssima i que una immensa majoria de la població advoca perquè des del govern es vigili la propagació de notícies falses.

La Moncloa segueix treballant intensament en aquest front, segons fonts consultades per l’ARA, però és cert que en el debat polític aquesta qüestió ha perdut pistonada respecte al mes passat, i el CIS ha aprofitat per eliminar la pregunta. A les absències del baròmetre s’hi afegeix l’habitual absència de la pregunta sobre la monarquia, encara que es coneguin noves informacions sobre presumpta corrupció. Esquerra, EH Bildu i Més País van ser alguns dels que van recriminar a Tezanos no incloure-la, i el sociòleg es va escudar en el fet que en la pregunta sobre els principals problemes a Espanya apareix de manera “insignificant”. Des del 2015 que no es pregunta directament sobre el rei.

L’exdirigent del PSOE ja està acostumat a la discussió amb els grups, però sobretot amb la dreta, a qui va pronosticar una nova derrota electoral. “I jo no vull que rectifiquin”, va ironitzar.