"Per interessos partidistes es perjudica la gent": Topada entre Colau i Torra a Twitter pels pressupostos de Sánchez

El govern espanyol està abocat a convocar unes noves eleccions després d'haver-se quedat sense pressupostos. El Congrés, amb el vot dels partits independentistes (sumat al del PP i Ciutadans) ha tombat aquest matí els comptes de Pedro Sánchez després de la rotunditat amb què el PSOE va rebutjar negociar sobre l'autodeterminació de Catalunya. Una notícia que torna a sacsejar el sistema de partits a l'Estat i ha provocat tibantors entre el sobiranisme i els comuns a Catalunya, que s'han materialitzat en una picabaralla entre l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president Quim Torra a Twitter.

La unitat de la què l'independentisme i Catalunya en Comú havien fet gala en els últims dies contra el judici de l'1-O s'ha esquerdat amb les discrepàncies sobre els pressupostos de Madrid. Així, Colau ha fet aquesta tarda un tuit en què ha considerat un "error històric" que l'independentisme hagi "bloquejat uns pressupostos socials". "Perjudica la població tant a Catalunya com a Espanya", ha insistit, "i obre la porta a eleccions que pot guanyar la dreta i l'extrema dreta". "Per interessos partidistes es perjudica la gent, especialment als més vulnerables", ha asseverat en un dard contra Torra: "Una irresponsabilitat".

Bloquejar uns pressupostos socials és un error històric: perjudica a la població, tant a Cat com a Esp, i obre la porta a eleccions q pot guanyar la dreta i l'extrema dreta. Per interessos partidistes es perjudica a la gent, especialment als més vulnerables. Una irresponsabilitat — Ada Colau (@AdaColau) 13 de febrero de 2019

"Interessos partidistes, alcaldessa?", ha preguntat Torra responent a Colau: "Els nostres únics interessos són la defensa del benestar i el progrés dels catalans i el seu dret a l'autodeterminació".

Interessos partidistes, Alcaldessa? Els nostres únics interessos són la defensa dels benestar i el progrés dels catalans i del seu dret a l’autodeterminació. https://t.co/j5ljbIWltk — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 13 de febrero de 2019

El passat divendres, La Moncloa i la Generalitat van donar per tancades les relacions entre ambdós governs, després que els socialistes (a ulls de l'independentisme, cedint a pressions internes i de la dreta) excloguessin de les converses la possibilitat de parlar sobre l'autodeterminació. Des de llavors, la postura del Govern de Torra havia estat oberta al diàleg però tancada a obrir vies de negociació al marge d'aquest assumpte.

Abans de la votació de les esmenes dels Pressupostos al Congrés, tant el grup socialista com Podem (i el PNB) han fet un últim al·legat a l'hemicicle per convèncer ERC i el PDECat que donessin suport als comptes de Sánchez, però sense èxit. Des d'ara, la legislatura es troba en fase terminal, a l'espera que el president espanyol comuniqui una data d'eleccions als seus ministres, que podria ser el 28 d'abril, tal com ha sabut l'ARA.