Topada per les garanties per desactivar el 155

Els dies previs a la declaració d’independència segueixen portant cua. L’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat i membre de l’executiva del PSOE, Núria Marín, va tornar a obrir ahir la caixa dels trons assegurant que el president Carles Puigdemont tenia garantit que no s’aplicaria l’article 155 si convocava eleccions i evitava proclamar la independència. “No s’hauria aprovat al Senat. Estava pactat. Era un compromís que es va fer arribar al president de Catalunya”, va afirmar en una entrevista a Catalunya Ràdio en què va relatar que tant ella com el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i el lehendakari, Íñigo Urkullu, van fer de mediadors entre el president de la Generalitat i el govern espanyol. “Si hi ha hagut algú que ha lluitat contra el 155 han sigut els socialistes i Miquel Iceta, que han lluitat fins a l’últim segon perquè no s’activés”, va remarcar l’alcaldessa de l’Hospitalet.

Precisament sobre el primer secretari del PSC, fonts pròximes al president assenyalen que “Iceta es va reunir amb Puigdemont el 26 a la tarda i li va admetre que no s’aturaria el 155 encara que convoqués eleccions perquè la seva intermediació havia fracassat”.

El president Puigdemont va ser menys explícit i va evitar parlar de noms, però va negar en una piulada al seu compte de Twitter que se li hagués garantit que si convocava eleccions es paralitzaria l’aplicació de l’article 155 i va respondre a Marín que les seves afirmacions eren “rotundament falses”. “Qui ho va garantir? Quan? El que van garantir públicament els vostres socis del 155 va ser la seva aplicació independentment del que féssim. Prou de manipular i mentir des de la connivència vergonyosa”, li va etzibar Puigdemont. Ho va fer adjuntant una imatge d’una notícia a la web de l’ARA en què el líder del PP català, Xavier García Albiol, advertia que el 155 tiraria endavant encara que convoqués eleccions. Posteriorment, Puigdemont va fer un nova piulada molt crítica amb el paper del PSC en la resolució del conflicte i va subratllar el seu suport a la suspensió de l’autogovern: “Tothom recorda que el PSC ha estat la crossa indispensable del tàndem PP-Ciudadanos per al cop d’estat del 155. Els dirigents socialistes no ho podran tapar amb mentides ni esborrar-ho de la memòria col·lectiva”.

Millo nega contraprestacions

El delegat del govern espanyol, Enric Millo, va entrar en el debat per afirmar que en cap moment hi va haver “cap contraprestació”. El dirigent del PP va desmentir que hi hagués cap preacord i va recordar que la proposta del govern espanyol ja s’estava tramitant al Senat el dia que Puigdemont va citar els mitjans per anunciar que convocaria eleccions i després es va retractar. “Aquesta suposada oferta de la qual es parla no podia tenir lloc perquè no era possible”, va dir Millo.

“Una altra cosa és que si el president de la Generalitat hagués decidit convocar eleccions en aquest moment, la comissió que elaborava el dictamen abans de posar-lo a votació hauria tingut en compte la nova situació”, va reconèixer Millo. Tot i així, no es va atrevir a aventurar si el pas enrere de Puigdemont hauria servit per desactivar l’aplicació del 155. “No sé si hagués incidit en el dictamen”, va apuntar.