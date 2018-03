Torna 'La Crida' per demanar la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats

Arran de l'empresonament i l'exili de líders independentistes, neix 'La Crida per la Llibertat', hereva de l'espai que es va constituir als anys 80 per defensar la llengua i institucions catalanes. Trenta-cinc anys després, aquest diumenge es presentarà 'La Crida per la Llibertat', que es proposa lluitar per "l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels membres del Govern exiliats", i on hi participaran alguns dels impulsors que ja van ser-hi en els inicis, com Àngel Colom. Tots dos ja van firmar un manifest a l'octubre per demanar la llibertat dels Jordis, quan feia poc més d'una setmana que havien entrat a Soto del Real.

Diversos membres de 'Crida a la Solidaritat' han anunciat que el moviment tornarà a emprendre accions pacífiques a partir de la "no violència" des de l'aportació "transversal" del país per exigir la llibertat del president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium, Jordi Cuixart. El moviment ha afirmat que no s'aturaran fins que els líders de les entitats sobiranistes "tornin a casa" i fins a assolir els objectius que "els han portat a la presó". Durant l'acte s'ha assegurat que tant Sànchez com Cuixart "tornaran" a casa i han qualificat l'aplicació del 155 com un "cop d'estat".

En un manifest fet públic en la seva pàgina web, els impulsors d'aquest espai es mostren "preocupats pel retrocés en la llibertat d'expressió de l'estat espanyol" dels últims mesos, però també denuncien els "greus dèficits democràtics que manté líders socials i polítics en presó preventiva o a l'exili". Per això, es proposen lluitar per revertir aquesta situació des de pràctiques de "no-violència", però assumint que Catalunya "té el seu dret a poder decidir".

En el text, la Crida també denuncia "la intervenció progressiva de les nostres institucions fins a l'aplicació traumàtica del 155" que consideren que ha comportat "el cop més fort" a l'autogovern català "des de la dictadura". Els impulsors d'aquest espai també denuncien la "vulneració de drets polítics als diputats i a la ciutadania", però també "la impunitat amb què grups feixistes i racistes duen a terme episodis violents".

Davant de tota aquesta situació, la Crida per la Llibertat reclama que "s'obri una investigació i es depurin responsabilitats per la repressió policial de l'1 d'octubre" i també demanen que es configuri una "xarxa d'observadors permanents que vetlli per la defensa dels drets humans de les persones empresonades o encausades".