Torna la treva trampa

El PP no acaba de tenir clar quin escenari prefereix sobre Catalunya, si un Govern independentista dins la llei o un altre en oberta confrontació. El primer cas es podria vendre com un èxit, però molts a Madrid ho veurien com un mer gir estratègic gens sincer i, per tant, com una trampa (recordeu el concepte de treva trampa que Mayor Oreja va encunyar en els altos el foc d’ETA). En el segon cas el problema és que, malgrat que el tema català va bé per tapar la corrupció, es visualitzaria massa el fracàs de l’operació 155. En tot cas a Madrid s’ha instal·lat un pessimisme profund sobre la qüestió catalana, ja definitivament només conllevable. I el que queda clar és que, sigui quina sigui l’estratègia independentista, tot serà interpretat en clau de desconfiança absoluta. En clau de treva trampa.