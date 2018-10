Podem a Torra: "Ajudarem a una estabilitat, però els pressupostos han de ser socials"

La nova secretària general de Podem, Noelia Bail, ha ofert el seu partit per "ajudar a una estabilitat" a Catalunya, però ha advertit que a canvi exigeixen al govern de Quim Torra que presenti uns pressupostos de la Generalitat del 2019 que siguin inequívocament socials. "Hi serem, però els pressupostos han de ser socials", ha exposat en una entrevista a Europa Press.

La líder de la formació ha argumentat que cal retornar l'estabilitat a Catalunya "després d'uns anys d'inestabilitat política en els quals ha estat parat el ple del Parlament, en què hi ha presos polítics i en què hi ha moltes coses que no s'estan resolent i s'han de resoldre".

No obstant, Bail desvincula aquesta disposició a negociar els comptes de qualsevol suport al procés independentista: "No fa falta la independència, fins i tot no fan falta noves lleis, per millorar les condicions de vida de la població catalana". La líder de Podem a Catalunya ha assegurat que només fa falta un compromís polític clar per aconseguir avanços socials com per exemple pal·liar la retallada "de manera sistemàtica dels recursos per a la violència masclista" i augmentar la despesa en educació segons preveu la llei catalana en aquesta matèria, entre altres objectius.

Bail ha dit que l'independentisme és una proposta ideològica i política que respecta però que no comparteix, i ha assenyalat que el principal problema va ser com va buscar materialitzar-se: "Ens van abocar a una via unilateral que sabien perfectament que no seria possible".

Considera que hi ha formacions independentistes com ERC que estan admetent que la via unilateral es va traduir "en un atzucac" i que, progressivament, han virat cap al reconeixement que un referèndum pactat és l'única sortida. "La independència avui dia es pot aconseguir via armes, amb sang, o es pot aconseguir amb consensos. No he vist cap manera més d'aconseguir la independència a cap país", ha reflexionat, i ha advocat per donar sortida al conflicte a través d'una fórmula de referèndum pactat, com al Quebec.

Trobada amb Pablo Iglesias

Bail ha retret al president de la Generalitat una apropiació indeguda de termes que van més enllà de l'espectre ideològic independentista: "El problema del que està passant és que Torra ha segrestat el concepte de sobirania". Ha criticat que el president ha plantejat la qüestió com un binomi sobirania-independència, i Bail considera que en la societat actual hi ha molts aspectes de la vida en els quals es pot reclamar més sobirania, més capacitat de decisió.

A més, ha defensat la visita del secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, a Oriol Junqueras a la presó: "El que va fer Pablo va ser intentar arribar a acords per aconseguir els pressupostos (generals) més socials que ha tingut Espanya".