Torra matisa i parla ara d'"acusar" i no d'"atacar" l'Estat

"Aquests mesos que venen, no ens defensarem de res, anirem a acusar l'estat espanyol". Amb aquestes paraules, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha tornat a avisar que el Govern no s'arronsa i que els pròxims mesos, i coincidint amb el judici dels líders independentistes processats per rebel·lió, l'independentisme sortirà a "acusar l'Estat d'aquesta farsa i causa injusta". Amb aquesta declaració d'intencions, Torra ha clausurat la 50a Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada.

Torra ha reiterat que l'independentisme no s'ha de "defensar de res", però aquesta vegada ha fet servir la paraula "acusar" l'estat espanyol, en comptes d'"atacar". La setmana passada, en l'acte davant la presó de Lledoners per reivindicar la figura de l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, Torra va defensar "atacar aquest estat espanyol injust". Unes paraules que van aixecar polseguera i van rebre les crítiques de bona part de l'oposició, com ara del president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, que va tenir una topada amb Torra en l'acte de record de les víctimes de l'atemptat a Cambrils.

Per al president de la Generalitat, Catalunya es va "autodeterminar l'1 d'octubre" i, per això, ha demanat la col·laboració ciutadana per continuar endavant amb la "marxa empresa" la tardor passada. "Companys, us necessitarem més que mai", ha defensat. En aquest sentit, Torra ha volgut mostrar el seu compromís per "fer real la República" i ha assegurat: "No ens desviarem ni un mil·límetre del nostre compromís [...]. Aquesta vegada ho aconseguirem. Som al costat correcte de la història".

Torra ha participat juntament amb la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en l'acte de cloenda de la Universitat Catalana d'Estiu, en què també ha fet un repàs de la vida de Pompeu Fabra, justament quan fa 150 anys del seu naixement. Durant la seva intervenció, a més, Torra, ha agraït la feina feta des de Prada. "La UCE representa cultura, llengua, memòria, exili i la reivindicació de la llengua del nostre poble", ha explicat el president. Torra també s'ha compromès a vetllar pel manteniment de la Universitat Catalana d'Estiu, després que ahir els seus organitzadors denunciessin traves de les institucions franceses per tirar endavant aquesta trobada a Prada.

Feia 14 anys que un president de la Generalitat no participava en els actes de la UCE. L'última vegada va ser l'any 2004, quan el llavors president, Pasqual Maragall, va participar en l'acte de clausura. En arribar, Torra ha sigut rebut amb crits de "Llibertat" per tots els assistents a l'acte.