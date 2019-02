Torra i Aragonès compareixeran per parlar dels pressupostos però no es comprometen a portar-los al Parlament

El Govern no ha aconseguit travar cap acord polític que garanteixi l'aprovació dels pressupostos del 2019 tot i les negociacions obertes a finals de l'any passat amb els comuns. L'executiu no tira la tovallola i, tot i que a curt termini no té previst aprovar el projecte de llei, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat aquest dimarts que, la setmana que ve, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, compareixeran al Parlament per explicar quines són les principals línies dels pressupostos.

La mesa i la junta de portaveus han acceptat aquest dimarts situar la compareixença de Torra en el ple de la setmana que ve, després que el president ho hagi demanat a través d'un escrit dirigit a l'òrgan de govern parlamentari. Diversos grups parlamentaris, entre els quals el de Catalunya en Comú - Podem, ja havien reclamat la compareixença del president. Fonts de l'executiu han afegit que la rèplica als grups probablement la donarà Aragonès. L'executiu té la intenció d'explicar què inclouen els comptes del 2019 i, segons les fonts, què perdrien els catalans si no s'aproven. Es tracta d'un últim intent públic de condicionar el posicionament dels comuns, que fa setmanes que van assegurar que les posicions amb el Govern estaven molt allunyades.

"Els comuns van ser els que es van aixecar de la taula", ha subratllat Buch, que ha insistit que l'executiu té interès en tirar endavant els pressupostos. En la reunió del consell executiu d'aquest dimarts, però, no s'ha parlat dels comptes, i el conseller, que aquest dimarts ha fet de portaveu accidental del Govern en absència d'Elsa Artadi, ha avançat que tampoc s'aprovarà el projecte en la reunió de la setmana que ve. Aquest tràmit és imprescindible abans de portar els comptes al Parlament, tot i que l'executiu –avui hi ha insistit Buch– no s'ha compromès a tramitar els pressupostos si no té abans un acord per aprovar-los.