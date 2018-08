Torra, Aragonès i Torrent visiten els presos a Lledoners amb les suspensions dels diputats sobre la taula

El president de la Generalitat, Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès, i el president del Parlament, Roger Torrent, han acudit aquest dimecres a la tarda a la presó de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada). La trobada amb els presos polítics s'ha produït per abordar el nou curs polític, amb les suspensions dels diputats com a principal qüestió. La trobada no estava a l'agenda oficial perquè segons fonts governamentals es tracta d'una "reunió de treball". "Els presos polítics formen part de l'engranatge [de decisions]", asseguren.

Segons les mateixes fonts, una de les qüestions que s'ha abordat ha sigut les suspensions dels diputats empresonats, tot i que insisteixen que han parlat també de tots els esdeveniments previstos per a setembre i octubre. Precisament aquest dimecres, Torra, en una entrevista a Vilaweb, assegura que ha arribat a un acord amb els republicans sobre les suspensions –sense explicar-ne més detalls–. Els presos polítics són part del pacte que acabin forjant ERC i JxCat que, a finals de juliol, no van aconseguir arribar a un acord sobre com respondre a la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de suspendre els presos i l'expresident Carles Puigdemont.

Alhora, també s'ha parlat del sou dels diputats suspesos, que ja van deixar de cobrar el juliol per decisió del magistrat que ha investigat la causa de l'1 d'octubre. Aquest punt també va dividir JxCat i ERC.

La trobada es produeix just una setmana abans de la conferència que Torra ha d'oferir dimarts al Teatre Nacional de Catalunya, les línies mestres de la qual ahir va compartir amb els consellers. Tal com explica avui l'ARA, una de les decisions que el president va traslladar als membres del consell executiu és que no acceptarà la sentència del judici contra els dirigents independentistes perquè considera que és una "causa política".