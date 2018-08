Torra revela un acord amb ERC per resoldre la crisi sobre la substitució dels diputats suspesos

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que hi ha acord amb ERC per resoldre la crisi al Parlament sobre la substitució dels diputats suspesos. "Hi ha acord, la qüestió s'ha resolt. Però permeteu-me que avui no ho concreti, perquè seria una deslleialtat cap als socis", ha explicat en una entrevista a Vilaweb sense voler donar més detalls. Segons Torra, els partits "han fet els deures" aquest estiu i ha afegit que s'encara el curs polític amb un "Govern molt fort", un "Parlament molt fort" i amb "tots els actors polítics molt conscients de la cruïlla històrica en què ens trobem".

Torra ha explicat que aquest estiu s'ha vist amb moltíssima gent perquè després del que va passar al Parlament "calia que es perfilessin algunes coses que no havien rutllat prou bé" entre ERC i JxCat. El president de la Generalitat creu que s'ha trobat la manera que no es torni a produir la situació del juliol i ha explicat que hi ha el compromís amb ERC de mantenir "reunions sistemàtiques" des de tots els punts de vista, a nivell de Parlament, de Govern i de partit. "Puc dir que en aquest sentit veig l'horitzó net, veig que ens en sortim", ha celebrat.

"No calen" eleccions

Amb una tardor i hivern marcats pel judici del Procés i l'aprovació dels pressupostos, Torra ja va situar fa unes setmanes la possibilitat d'unes noves eleccions al Parlament com un dels "moments" per fer efectiva la República, tot i que no va concretar com. El president de la Generalitat creu, però, que "no calen" eleccions anticipades perquè considera que "hi ha una direcció clara" i hi ha acord en els "punts essencials" del que s'ha de fer en els pròxims mesos.

Precisament sobre l'aprovació dels comptes, Torra continua referint-se a la CUP com a "soci preferent" però també assenyala cap als comuns. "Nosaltres també volem parlar amb ells del pressupost. El nostre soci preferent és la CUP, però creiem que els comuns poden entendre molt bé les nostres accions de govern i pensem que els poden donar suport", ha argumentat.