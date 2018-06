Torra planta el rei Felip VI en la inauguració dels Jocs Mediterranis

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha decidit plantar el rei Felip VI a la inauguració dels Jocs Mediterranis d'aquest vespre, tal com ha avançat RAC1 i ha confirmat l'ARA. Després de diversos dies de debat –el seu mateix equip tenia opinions diferents–, ha pres aquesta determinació malgrat que pugui condicionar l'etapa de diàleg que vol obrir la Generalitat amb el govern espanyol. A les 12.30, a través d'una declaració institucional al Palau de la Generalitat, Torra exposarà els motius a la ciutadania.

Ahir el president de la Generalitat, després de la reunió que va mantenir amb l'expresident Carles Puigdemont a Berlín –que també era partidari de plantar el rei–, ja va lamentar que "des del 3 d’octubre no hi ha hagut cap mena de disculpa ni excuses del monarca espanyol".

Tot i la decisió final, Torra sí que estava disposat a acudir-hi si el rei acceptava mantenir una reunió per abordar la situació catalana. Així l'hi va traslladar per carta dimecres, conjuntament amb els expresidents Puigdemont i Artur Mas. Al text li demanava que reconegués la repressió i s'impliqués en una etapa de negociació per resoldre el conflicte entre les institucions de l'Estat i la majoria independentista al Parlament de Catalunya. Al final, li oferia la possibilitat d'aprofitar els Jocs Mediterranis per obrir una nova fase de relacions.

Amb tot, la Zarzuela va traslladar la decisió al govern espanyol de Pedro Sánchez, que va descartar la reunió. Ahir, fonts del Govern consideraven "xocant" l'actitud de la Corona, entenent que en el discurs del 3 d'octubre també va actuar com a "corretja de transmissió" del llavors executiu del PP dirigit per Mariano Rajoy. "El rei renuncia a fer el seu paper d'àrbitre", es queixaven ahir.

Els dubtes de Torra i el "respecte" de Ballesteros

Segons fonts de Presidència, Torra ja era d'entrada reticent a acudir a la cita per no donar una imatge de normalitat amb el rei després del paper que ha tingut en el Procés i amb l’existència de presos i exiliats. Ara bé, també s'havia valorat que els Jocs Mediterranis eren un esdeveniment clau per a Catalunya i, sobretot, per al Camp de Tarragona, on també es pot interpretar malament una absència del president de la Generalitat en la inauguració.

De fet, la Generalitat ha fet una inversió de 32 milions d’euros en aquest esdeveniment i ha possibilitat el Palau d’Esports de Catalunya, inaugurat per Torra dimecres al vespre juntament amb l’alcalde de la ciutat, Fèlix Ballesteros.

L'alcalde socialista, en declaracions a RAC1 aquest divendres, ha assegurat que li agradaria que Torra acudís a la inauguració però també ha dit que "respecta" la decisió que prengui.

L'efecte de la decisió en la reunió amb Sánchez

Una de les derivades de la plantada al rei pot ser la reunió que Torra ha de mantenir amb el president espanyol, Pedro Sánchez, el 9 de juliol. El president de la Generalitat ha reiterat que vol dialogar sense condicions però el dubte és ara com interpretaran des de la Moncloa l'absència del president aquest vespre a Tarragona.

Si Torra hagués acudit a la cita hauria sigut el primer cop des de la manifestació de rebuig als atemptats de Barcelona i Cambrils que s'haguessin trobat el president de la Generalitat, el rei i el president espanyol.