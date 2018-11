Torra remarca la necessitat d'internacionalitzar la causa política de Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat en el marc de la celebració del trentè aniversari de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de la Generalitat que, com aleshores, "ara internacionalitzarem la causa política de Catalunya". Torra ha advertit que "la situació actual és inacceptable", amb "mig govern a la presó i mig a l'exili", i ha assenyalat que "per molt que s'esforcin a impedir-ho, té un impacte internacional molt gran". Sobre les oficines de comerç a l'exterior, ha destacat que el 1988 es va saber trobar "un camí d'èxit" per a la internacionalització de l'economia catalana, i ha subratllat que els resultats de la seva feina són "l'exemple més evident que l'acció exterior de Catalunya és positiva".

Torra ha denunciat que, amb tot, "hi ha qui, per motius purament polítics, no li agrada aquest sistema d'èxit i vol liquidar l'acció exterior del Govern en qualsevol de les seves formes". En aquest sentit ha recordat que l'estat espanyol ha qüestionat les delegacions del Govern a l'exterior, "posades constantment sota la seva lupa autoritària", ho ha posat "limitacions a missions empresarials". També ha destacat les "ingerències en la representació institucional amb una xarxa de diplomàcia estatal - finançada també amb diners catalans - abocada a actuar en contra dels interessos de Catalunya". A parer de Torra, això passa perquè "saben que fora d'aquí, les complicitats són moltes. Saben que la causa catalana cada cop és més coneguda i compartida".

Finalment, el president ha destacat que en aquests 30 anys les oficines exteriors "han permès materialitzar més de 20.000 projectes". Segons ha dit, "per cada euro d'inversió en aquesta xarxa es van generar gairebé 32 euros en exportacions i prop de 17 en captació d'inversió estrangera".