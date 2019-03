Torra carrega contra la "censura" de la JEC a la CCMA: "Imagini's fins a quin punt es qüestiona la llibertat d'expressió"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha carregat contra la "censura" de la Junta Electoral Central (JEC) a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). "Imagini's fins a quin punt es qüestiona la llibertat d'expressió", ha respost de forma retòrica al presentador del telenotícies vespre de la cadena RTP portuguesa, el segon canal del país, durant una entrevista d'aquest dijous al vespre. A més, Torra ha insistit en resoldre el conflicte amb l'Estat a partir del diàleg i d'un referèndum. Així mateix, el president ha insistit que la resposta a una possible sentència condemnatòria contra els "presos polítics" ha de ser "democràtica" i basada en el dret a l'autodeterminació.

Després que la JEC hagi acordat aquest dijous obrir un expedient sancionador als responsables de la CCMA per la cobertura de la manifestació de Madrid en solidaritat amb els presos independentistes, Torra també ha criticat que es prohibeixi que TV3 i Catalunya Ràdio puguin utilitzar les paraules 'presos polítics' i 'exiliats'. "La JEC de Madrid ha prohibit a la televisió pública catalana utilitzar aquestes expressions. Imagini's fins a quin punt la censura i la llibertat d'expressió estan en qüestió al nostre país, que no podem ni utilitzar aquestes paraules", ha denunciat Torra a la televisió portuguesa.

Abans de l'entrevista a RTP, Torra s'ha reunit aquesta tarda amb una quinzena de diputats d'esquerres de l'Assemblea Portuguesa per abordar el conflicte entre Catalunya i l'Estat. Justament un any després que la cambra de Portugal aprovés una resolució a favor d'una "solució política" al Procés que respectés la voluntat del poble català, diputats del Bloc d'Esquerra, del Partit Socialista, un parlamentari socialdemòcrata i un d'independent han rebut Torra. A la sortida, la diputada Isabel Pires (Bloc d'Esquerra) ha explicat que la seva formació demanarà al govern portuguès que "pressioni" perquè Madrid dialogui amb la Generalitat.

El viatge oficial de Torra a Lisboa continuarà divendres a la tarda, en què el president oferirà una conferència sobre l’autodeterminació i la internacionalització del procés (18.00, hora local), sota el títol 'Catalonia and the right to self-determination: an international perspective', a l’ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa. El president hi acudeix convidat pel departament de Doctorat i Màsters en Ciències Polítiques del centre.

Just després de la conferència, Torra participarà en un debat amb l’historiador i exvicepresident del Parlament Europeu José Pachecho Pereira, i amb l’investigador en política internacional de l’ISCTE i autor del llibre ‘Espanha e Catalunha. Choque de nacionalismos’, Felipe Vasconcelos Romão. L’acte estarà moderat pel professor i investigador de l’ISCTE-IUL André Freire.

El viatge oficial arriba l’endemà de la querella de la Fiscalia per desobediència a les resolucions de la Junta Electoral Central sobre els llaços grocs. El president, al seu torn, ha interposat una querella contra la JEC.