Josep Lluís Alay, nomenat coordinador de polítiques internacionals de Presidència

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha nomenat l'historiador Josep Lluís Alay coordinador de polítiques internacionals al departament de Presidència. Alay està investigat per l'Audiència Nacional per un presumpte delicte d'encobriment –que pot comportar fins a tres anys de presó– perquè era un dels quatre acompanyants al vehicle en què viatjava Carles Puigdemont quan l'expresident va ser detingut a Alemanya.

L'historiador va anar a declarar davant l'Audiència a principis de juny, d'on va sortir amb llibertat sense mesures cautelars, més de dos mesos després de ser detingut per la Policia Nacional per haver acompanyat Puigdemont cap a Bèlgica en cotxe un cop reactivada l'euroordre quan la policia alemanya el va detenir el 25 de març. Llavors la policia no va presentar càrrecs contra cap dels quatre acompanyants de l'expresident, però la Fiscalia General de l'Estat va anunciar de seguida que havia obert una investigació per un presumpte delicte d'encobriment.

Alay ha agraït "la confiança" que li ha atorgat Torra per "contribuir a una Catalunya lliure, pròspera i oberta al món". "Quina sort que ens acompanyis en aquest camí, Josep Lluís Alay. Gràcies pel teu compromís, ara i sempre", ha assegurat, per la seva banda, el president Torra.