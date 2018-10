Torra insta a "determinar-se" com l'1-O en cas de sentència adversa contra els presos polítics

En un acte per commemorar el primer aniversari del referèndum a Sant Julià de Ramis, castigat per la repressió policial ara fa un any, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida a mantenir viu el mandat de l'1-O aprofitant la judicialització del Procés. "A pel·lo a les consciències col·lectives de tots els catalans, per saber si acceptarem o no aquelles sentències, per saber si tornarem a determinar-nos", ha assegurat Torra davant d'una possible sentència adversa contra els presos polítics.

"No podem acceptar que la democràcia sigui castigada, perquè el delicte és que t'engarjolin per haver exercit la democràcia", ha avisat en al·lusió davant els aplaudiments de la gent que omplia l'entrada del pavelló, escenari de les càrregues policials l'any passat i on havia de votar Carles Puigdemont. Torra ha deixat clar que "no s'estan jutjant uns quants polítics sinó tot el poble de Catalunya, perquè no es pot aplicar la violència per exercir la democràcia i això no ho hem d'oblidar". "Defensem fins al final els dies que vindran", ha subratllat Torra per reclamar de nou una resposta ferma davant d'una sentència adversa als presos polítics".

Torra ha afirmat que "tot comença l'1-O i tot torna l'1-O perquè ens vam autodeterminar", després d'agrair a l'anterior Govern que fes possible el referèndum de l'1-O i que "ara no són entre nosaltres tot i que haurien de ser aquí". "L'1-O i el 27-O van junts", ha anotat Torra, que s'ha aferrat a l'esperit d'aquella jornada per mirar cap al futur en un acte davant centenars de persones.

Posteriorment, en una declaració institucional davant de l'ajuntament, on el Govern ha traslladat avui la seva comissió executiva, Torra ha reiterat "el seu compromís amb el mandat democràtic del primer d’octubre i el suport absolut a tots els repressaliats per haver defensat el principi democràtic fonamental de l'autodeterminació" abans de sentenciar que 2,28 milions de ciutadans van votar "donant un mandat clar a favor de la independència".

"Aquest és un camí que mantindrem sempre per respecte als fets ocorreguts ara fa un any, per voluntat de servei a tota la ciutadania del país i perquè la democràcia i la llibertat sempre seran la bandera de Catalunya", ha recalcat abans de fer palès que "el primer d'octubre és i serà sempre el dia que el poble català va demostrar el seu immens compromís amb la democràcia i la llibertat". "El primer d’octubre va ser la democràcia en estat pur derrotant la por, l'amenaça i la violència. Aquest Govern es declara orgullós d’un poble madur que actua democràticament i de manera no violenta per defensar uns drets que no s’haurien de veure qüestionats a l'Europa del segle XXI", ha afegit.

Prèviament, en l'acte institucional al pavelló de Sant julià de Ramis, el president del Parlament, Roger Torrent, ha recordat que els veïns de Sant Julià de Ramis "van defensar colze a colze les urnes, la democràcia, amb gent de totes les edats", i ha afirmat: "Vam ser més poble que mai en l'acte de sobirania més gran que hem fet mai". "Les porres es van endur les urnes, però van fer créixer la nostra dignitat", ha assenyalat Torrent, que l'any passat era en aquest poble. "L'1-O ens marca el camí i avui és un bon moment per agafar-nos les mans i conjurar-nos per concretar allò que va néixer en aquesta plaça", ha remarcat el president del Parlament, abans d'afegir que l'"1-O és la llavor de la República".

Quan ha acabat l'acte, i després de cantar 'Els segadors', una urna ha fet el camí invers de l'any passat i les persones concentrades se l'han anat passant fins a introduir-la al pavelló municipal, d'on la Guàrdia Civil les va requisar ara fa dotze mesos. Aquesta acció ha servit per iniciar la votació simbòlica que es portarà a terme durant tot el dia d'avui per reivindicar el dret a vot que no es va poder exercir l'any passat.