Torra envia una carta a l'ONU per denunciar que els presos polítics no puguin confinar-se a casa

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat aquest divendres una carta a l'alta comissionada per als Drets Humans de les Nacions Unides, Michelle Bachelet, en la qual lamenta que els presos polítics catalans no puguin passar el confinament pel covid-19 a casa. En l'escrit ho atribueix a les "amenaces" que el Tribunal Suprem va dirigir a les juntes de tractament de les presons catalanes, que són les que han pres la decisió final de no excarcerar els presos.

"Com a conseqüència de les amenaces fetes pel Tribunal Suprem, les corresponents juntes de tractament dels centres han decidit que no procediran a permetre que els presos polítics, ni cap altre classificat en el mateix règim –el 100.2–, passi la pandèmia als seus domicilis", lamenta el president català a la missiva, avançada per RAC1.

Torra recorda que va ser la mateixa Bachelet qui fa uns dies va demanar als estats que intentessin reduir dràsticament i en la mesura que fos possible el volum de població penitenciària, ja que a les presons hi ha més risc de contraure i propagar el virus.

Mantener reos en detención durante la crisis del #COVID19 conlleva un alto riesgo y debería ser una medida de último recurso. Con brotes en aumento y un número creciente de muertes en prisiones y otras instituciones en muchos países, las autoridades deberían actuar ahora. pic.twitter.com/tzRB97ZpVi — Michelle Bachelet (@mbachelet) March 25, 2020

Bachelet, en el seu missatge, enumerava diverses tipologies de reclusos que haurien de ser excarcerats, entre les quals "els presos polítics empresonats per haver expressat opinions crítiques o dissidents".