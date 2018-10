Torra rebrà Mas, Ortega, Homs i Rigau al Palau per donar-los suport abans de declarar al Tribunal de Comptes

El president de la Generalitat, Quim Torra, rebrà aquest dimarts a les dependències del Palau l’expresident Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i els exconsellers Francesc Homs i Irene Rigau. La reunió es produirà just un dia abans que tots tres hagin de declarar el Tribunal de Comptes per l'organització del procés participatiu del 9-N. Amb aquesta trobada, Torra vol mostrar el seu suport i la seva solidaritat als quatre polítics implicats en aquest procediment. La reunió amb el president tindrà lloc a les 9.00 hores del matí a la Sala Torres-García del Palau de la Generalitat.

El tribunal reclama 5,2 milions d'euros als investigats per l'organització de la consulta, i durant la fase prèvia al judici se'ls van embargar propietats per poder afrontar la fiança que se'ls va imposar. El cost es va assumir també amb l'aportació de la ciutadania a través de la Caixa de Solidaritat de l'ANC i Òmnium.

Tal com va avançar l'ARA, Societat Civil Catalana i Abogados por la Constitución, les associacions que van promoure aquest procés judicial, van demanar en una audiència prèvia celebrada al juliol que els implicats haguessin de comparèixer personalment durant el judici, que se celebrarà dimecres i dijous. No és habitual que ho facin els mateixos investigats, sinó que acostumen a assistir-hi només els advocats. La fiscalia en un principi no va sol·licitar la presència dels polítics, però finalment es va acabar sumant a la petició de les entitats denunciants.