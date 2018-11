260x366 Torra viatja dimecres al País Basc per reunir-se amb Urkullu Torra viatja dimecres al País Basc per reunir-se amb Urkullu

El president Quim Torra es reunirà amb el lehendakari, Iñigo Urkullu, aquest dimecres a Euskadi, on farà una conferència que porta per títol 'Catalunya: sobirania, democràcia i llibertat'. La trobada amb el president basc tindrà lloc a les 14.30 hores a Ajuria Enea amb un dinar de treball que es clourà amb una compareixença conjunta davant els mitjans una hora més tard. Es tracta de la primera trobada entre els dos presidents i es produeix després que Urkullu refusés al gener la investidura a distància de Carles Puigdemont en afirmar que "per fer política cal ser-hi present", perquè "no es pot dirigir un país només des de l'acció telemàtica o via internet". El lehendakari va fer de mediador entre Catalunya i Espanya durant el mes d'octubre per evitar el xoc de trens.

Després, a les 17.15 hores, Torra anirà a Sant Sebastià, on es reunirà amb representants de la plataforma Demokrazia Bai, com els exconsellers Joseba Azkárraga i Anjeles Iztueta; l'ex secretari general del sindicat LAB Rafa Díez i l'ex governador civil de Biscaia Dani Arranz. Tancarà la jornada amb la conferència que es farà a les 19 hores al centre Kursaal de la mateixa ciutat, i l'organitza la plataforma cívica Gure Eusko Dago, que la Generalitat destaca que va néixer el 2003 amb l'objectiu d'"activar el procés polític basc". Aquesta entitat és la responsable de les consultes sobre el dret a decidir que s'estan celebrant al País Basc i que, precisament, una d'elles tindrà lloc el dia 18 a Sant Sebastià, entre altres localitats.