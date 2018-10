Torra i Puigdemont demanen una “mediació internacional” en un article conjunt a la revista nord-americana ‘Newsweek’

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el seu predecessor Carles Puigdemont han demanat “mediació internacional” en un article conjunt a la prestigiosa revista nord-americana ‘Newsweek’. En el text, diuen que la “pressió política i mediàtica” que exerceixen PP i Cs “és difícil de resistir sense el suport i la mediació de la UE” i recorden que el rei Felip VI ha demostrat que "no és capaç de ser l'àrbitre de la democràcia espanyola". En aquest sentit, defensen que "cal reconèixer el dret a l'autodeterminació a Catalunya per trobar una solució política" on "la mediació internacional serà necessària". "Una solució que es basi en els principis de la democràcia i l'autodeterminació hauria de ser sempre més acceptable que la simple solució d'un problema polític a través de la força", sentencien.

En aquest sentit, Torra i Puigdemont també denuncien que, després de la reacció de Brussel·les a les càrregues policials de l’1-O, “sembla” que la UE accepta “l’ús de la força i la repressió” com a “eina legítima”. Sobre la justícia espanyola, diuen que “no té estàndards europeus” i que els líders independentistes només han pogut veure “com funciona una justícia independent” amb els processos d’extradició a Bèlgica o Alemanya.

Tots dos dirigents recorden l'ampli suport que té entre la població catalana la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació per resoldre políticament el conflicte: "Contràriament a la història presentada als mitjans de comunicació de dues Catalunyes, segons una enquesta del setembre de 2017, el 80 per cent de la població catalana considera que el futur de Catalunya s'ha de resoldre mitjançant un referèndum jurídicament vinculant", exposen Torra i Puigdemont.

Segons el codi penal espanyol, els dos dirigents, recorden que "organitzar un referèndum o declarar la independència d'una manera pacífica no és un delicte" abans d'afegir que "el dret d'autodeterminació es reconeix en diversos tractats internacionals que Espanya va ratificar". Per aquest motiu, titllen de "sorprenent" que "els anomenats jutges independents considerin la unitat de l'estat com la seva màxima preocupació per sobre dels drets humans o la mateixa democràcia". Torra i Puigdemont lamenten que la sortida de Mariano Rajoy del govern espanyol no ha suposat cap canvi perquè "un any després del referèndum encara falta una proposta concreta del govern espanyol, liderat per Pedro Sánchez".