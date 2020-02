Torra: "Que ningú pretengui que parlem de rodalies a la mesa de diàleg amb el govern espanyol"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha inistit en una entrevista a 'El Punt Avui' publicada aquest diumenge en la figura d'un mediador internacional a la mesa de diàleg amb el govern espanyol. Torra insisteix que s'ha de "complir el que el Parlament va votar", també amb els vots, ha recordat, d'ERC i la CUP. Així, Torra ha insistit que plantejarà aquesta figura en la reunió amb Pedro Sánchez si ho decideix la taula d'actors independentistes i, en funció de la resposta del govern espanyol, ho tornarà a traslladar al Parlament. "Que ningú pretengui que parlem de Rodalies en una taula en què s'ha de parlar del conflicte polític", ha etzibat.

Així, el president ha negat que JxCat s'entossudeixi en la figura del mediador (que va ser l'element que va fer descarrilar les negociacions durant les converses de Pedralbes). "Nosaltres vam fer fora el senyor Rajoy, vam votar aquella moció de censura per donar una oportunitat al diàleg", ha dit: "A Pedralbes, el pas següent és que buscaríem una solució en el marc de la seguretat jurídica i arribem a consensuar el mediador, però s'aixequen de la taula". Després, lamenta, amb la campanya electoral "descobrim un Sánchez que diu que la fiscalia depèn d'ell, que vol portar el president Puigdemont". "Tenint en compte que també va votar el 155, hom es pot preguntar davant de quin senyor Pedro Sánchez estem", assevera.

En el mateix sentit, i preguntat sobre si "convocarà" o "dirà la data" de les noves eleccions un cop aprovats els pressupostos, ha especificat que en "dirà la data". Preguntat sobre si podria allargar la legislatura fins que hi hagi sentència ferma del Suprem, ha explicat que farà "el que sigui millor pel país".

Torra ha explicat, en una altra línia, que "mai" s'ha penedit d'haver penjat la pancarta dels presos polítics que ha portat a la seva inhabilitació (a falta de sentència ferma). "M'hauria penedit de no fer-ho", ha dit. Encara que finalment no fos inhabilitat, ha dit, no continuarà en política institucional ni es planteja ser cap de llista de l'espai de JxCat. "Ja vaig dir que no hi aniré i intento complir el que he anat dient: vaig venir a prestar un servei al país durant el temps que fos president i després arribarà el torn d'una altra persona", ha assegurat. No s'ha volgut posicionar sobre qui hauria de ser aquesta persona. Amb tot, ha explicat que "hi ha un líder indiscutible" que és "el president Puigdemont".