Torra demana per carta a Sánchez i a Europa la "injecció immediata" de recursos a Catalunya

Tal com va anunciar que faria la setmana passada davant del ple del Parlament, el president Torra ha enviat sengles cartes per demanar una "injecció immediata" de recursos a la Generalitat per lluitar contra la crisi generada pel coronavirus. Els destinataris són el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el director general del Mecanisme Europeu d'Estabilitat (Mede), Klaus Regling. Del Mede és, precisament, d'on haurien de sortir els fons que demana el president català i que són, a curt termini, 5.000 milions d'euros en forma de préstec.

Com ja va fer davant la cambra fa uns dies, Torra argumenta que Catalunya no pot esperar a l'any que ve per rebre els recursos. "Jo necessito diners ara mateix i no puc esperar-me fins al 2021", va argumentar la setmana passada. En la missiva –avançada per l'ACN– segueix apostant per aquesta mateixa línia: "Les famílies, empreses, autònoms i entitats d'aquest país no poden esperar", al·lega. Torra avisa que Catalunya "s'enfronta a una crisi econòmica sense precedents" i que és per això que requereix una injecció de liquiditat sense demora per "poder encarar la seva reactivació econòmica amb un mínim de garanties". El president posa la mateixa xifra que ja va anunciar: una injecció immediata de 5.000 milions d'euros a curt termini, però insisteix que el còmput global de diners que necessitarà Catalunya puja fins als 30.000 milions.

Les cartes van ser enviades el cap de setmana i són diferents. A Sánchez li demana que respongui la seva petició "de forma prioritària, atenent la urgent necessitat de disposar de recursos" i li comunica formalment que també s'ha posat en contacte amb Regling explicant-li la situació de la Generalitat.

A Regling, Torra li reconeix que només els estats poden accedir al fons directament, però li anuncia que les necessitats de Catalunya no poden esperar. Per al president de la Generalitat, el préstec de 5.000 milions permetrà "treballar en la immediata recuperació de l'economia i reduir l'impacte de la crisi en les empreses, entitats i ciutadans". El president de la Generalitat aprofita per lloar les "polítiques keynesianes" adoptades per la Unió Europea, però deplora que els recursos no estiguin disponibles fins l'any vinent. "La crisi econòmica exigeix acció immediata. Catalunya no es pot permetre el luxe d'esperar", conclou.

ERC no ho veu igual

La proposta d'aquests 5.000 milions d'euros que Torra va anunciar la setmana passada al ple i que ara ha ratificat per carta no és compartida per ERC, el seu soci de Govern. La secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, ja va advertir davant la cambra que el seu partit considera que "no és el moment dels rescats via deute, sinó de reclamar els fons als quals té dret Catalunya ". Per a ERC, els préstecs com els que vol Torra "són pa per avui i gana per demà".

No és la primera vegada que Torra i els seus socis difereixen en les mesures que calen a Catalunya, però aquest cas és especialment significatiu si tenim en compte que el conseller d'Economia i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, és d'ERC. Fonts d'ERC defensen que el que cal a Catalunya és que aquests 30.000 milions arribin a través d'ajudes directes i de la flexibilització del dèficit. Esquerra només veuria com a positiva la via del préstec si fos "incondicional". "I caldria estudiar bé les condicions", conclouen els republicans. Un nou episodi, doncs, de la divisió crònica en la qual s'ha instal·lat el Govern.