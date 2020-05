Torra reclamarà a Sánchez una ajuda per als pares que no puguin anar a treballar perquè han de cuidar els fills

El president de la Generalitat, Quim Torra, es presentarà demà a la ja tradicional reunió dominical de presidents autonòmics amb una altra proposta sota el braç: reclamar al president espanyol, Pedro Sánchez, que posi en marxa una ajuda econòmica per als pares que quan hagin d'anar físicament a treballar no tinguin amb qui deixar els seus fills. "Nosaltres no estem en condicions d'obrir les escoles. Per tant, aquí tenim un problema i hem d'ajudar la gent", ha afirmat el cap de l'executiu català en una entrevista amb l'ARA que es publicarà en el diari de diumenge.

A l'inici de la crisi del covid-19, el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, va posar sobre la taula aquesta possibilitat de compensar econòmicament aquells pares que no poguessin teletreballar i haguessin de deixar temporalment la feina per cuidar els seus fills un cop aquests ja no podien anar a l'escola. Una mesura que després l'executiu espanyol va aparcar, optant per fomentar el teletreball i l'adaptació de la jornada laboral. Ara que s'entra en fase de desconfinament, però, Torra defensa que és moment de recuperar aquella mesura.

"Hem d'ajudar aquesta gent", ha subratllat el president, que ha apuntat que molts dels treballadors que estan afectats per un ERTO i que hauran d'anar a treballar i molts d'aquells que fins ara no han hagut d'anar físicament a la feina però ara ho hagin de fer no saben què faran amb els seus fills. "Tenim milers de famílies preocupadíssimes", ha admès Torra, que ha subratllat que el Govern no està en disposició d'obrir les escoles amb normalitat.

El president de la Generalitat ha insistit que en l'actual moment les administracions han de fer tot el possible per pal·liar els efectes de la crisi sobre les empreses i els ciutadans aportant-hi els diners que calgui.