EN DIRECTE | Els ministres Illa i Montero compareixen després de la videoconferència amb els presidents autonòmics

Diumenge i com és tradició des que Espanya viu immersa en l'estat d'alarma, els presidents autonòmics han escoltat de boca de Pedro Sánchez les novetats que la Moncloa preveu introduir en la desescalada. També els canvis que planteja per a la cinquena pròrroga del decret, que sap que haurà de suar per tirar endavant. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comunicat a Sánchez que s'oposarà a qualsevol pròrroga si la Generalitat no recupera "totes" les competències, segons han informat fonts del Govern. "Catalunya porta gestionant la seva sanitat des de fa 37 anys. Coneixem perfectament com volem gestionar aquestes competències i creiem que l’autoritat competent hem de ser nosaltres", ha defensat. No entra, però, en els plans del govern espanyol, que preveu mantenir el "comandament únic" del ministre Salvador Illa en Sanitat, tot i que plantegi tornar a les autonomies les competències en Interior i Transports (Defensa també deixaria de tenir poders especials).

La Generalitat s'oposa en boca de Torra a la nova pròrroga que es votarà dimecres al Congrés, però una altra part del Govern, la que representa ERC, continua negociant amb el PSOE les modificacions acceptables per donar-hi suport. Sánchez ja sap que aquest cop no podrà comptar amb l'abstenció del PP -Pablo Casado li ho ha dit reiteradament des de l'última votació- i, de fet, els populars apugen el to contra la Moncloa. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, s'ha convertit en la principal veu discrepant amb el pla de desescalada de l'executiu espanyol. Aquest diumenge, segons informen fonts de la Comunitat de Madrid, Ayuso ha mostrat a Sánchez el malestar del seu govern i li ha insistit en les conseqüències econòmiques que pot comportar per a Madrid seguir en la fase 0 una setmana més.

651x366 El president de la Generalitat, Quim Torra, aquest diumenge, durant la videoconferència amb Pedro Sánchez i els altres presidents autonòmics / GENERALITAT DE CATALUNYA El president de la Generalitat, Quim Torra, aquest diumenge, durant la videoconferència amb Pedro Sánchez i els altres presidents autonòmics / GENERALITAT DE CATALUNYA

Cap sorpresa per al líder socialista, que fa dies que escolta com la presidenta madrilenya l'acusa de tenir "segrestada" la Comunitat i no fer prosperar Madrid a la fase 1 per "motius ideològics". També s'ha mostrat crític amb el govern espanyol el president andalús, Jaunma Moreno (PP), que segons informa Europa Press ha exigit conéixer els criteris tècnics que fa servir el Ministeri de Sanitat per passar les autonomies d'una fase a una altra. També li ha reclamat, al costat d'altres presidents autonòmics, conéixer el criteri de repartiment dels 16.000 milions d'euros del fons de rescat que s'ha anunciat que es repartirà entre les comunitats autònomes.

Mascaretes obligatòries i renda universal

Malgrat que sovint els presidents autonòmics es queixin de que Sánchez no els escolta, el president espanyol ha subratllat en la desena reunió amb ells que les decisions s'han pres de forma coordinada, recollint algunes de les propostes que li han fet arribar en les darreres setmanes. Torra, però, ha insistit en diverses qüestions que han quedat sense resposta.

En l’àmbit de la salut, ha tornat a reclamar que l’ús de mascaretes sigui obligatori: "Hem d’aconseguir que ningú surti al carrer sense posar-se una mascareta. És fonamental perquè entrem en una fase molt important de conscienciació dels hàbits de salut, higiene i distanciament social", ha assenyalat, segons informen fonts de l'executiu català. Torra tamé ha insistit en la Renda Bàsica Universal, ha instat Sánchez a resoldre els problemes de cobrament dels ERTO -la Generalitat farà una reclamació pels impagaments- i, com altres líders autonòmics, ha demanat que es clarifiquin els recursos que l'Estat destinarà a les autonomies i que la Generalitat calcula que haurien de reportar 4.000 milions a Catalunya.