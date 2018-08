Torra i Sánchez es reuniran a la tardor al Palau de la Generalitat

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuniran a la tardor al Palau de la Generalitat, segons ha explicat la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, a Europa Press i han confirmat fonts de la Moncloa a l'ACN. Serà la segona trobada en pocs mesos després de la que ja van mantenir a Madrid al mes de juliol. Segons Artadi, encara s'ha de tancar la data, que probablement no sigui al setembre. Per a la portaveu del Govern, aquesta segona reunió és una mostra de les bones relacions entre els dos executius i del "respecte per la bilateralitat" del govern del PSOE. Una afirmació, però, que no coincideix amb les crides a la multilateralitat que continua fent la Moncloa.

La participació de la Generalitat en el Consell de Política Fiscal i Financera n'és una. Precisament hi ha reunió prevista per al 22 d'agost (serà telemàtica) i, a diferència del que va passar al juliol, ara el Govern no es tanca en banda a participar-hi. Artadi ha explicat que "és possible que el vicepresident, Pere Aragonès, delegui en una altra persona", com ja havia fet el seu predecessor, Oriol Junqueras, en algunes ocasions.

Artadi també s'ha mostrat convençuda que la Comissió Bilateral Generalitat-Estat es tornarà a reunir abans que acabi l'any i que abans del 30 de setembre s'hauran format tots els grups de treball que es van constituir en la reunió del 31 de juliol a Barcelona. La portaveu de l'executiu català ha lamentat que en aquella trobada no es concretés cap acord, ni tan sols el de la retirada dels recursos contra les lleis socials bloquejades pel Tribunal Constitucional.

La negociació dels pressupostos

Els pressupostos del 2019 seran el primer examen important del Govern abans d'acabar l'any. El president, Quim Torra, ja va expressar-ne la rellevància en una entrevista a l'ACN, en la qual fins i tot es mostrava obert a convocar eleccions si no s'arribava a un acord. Artadi, però, s'ha mostrat més cauta –com ja va fer Aragonès– i ha desvinculat un hipotètic fracàs en la negociació dels comptes amb l'avançament electoral. "Mà estesa a la CUP i, evidentment, també mà estesa als comuns i a explorar possibles suports a uns pressupostos que entenem que beneficien al conjunt del país", ha expressat.

La conselleria d'Economia treballa amb la resta de departaments del Govern per elaborar un document que sigui la base dels contactes amb l'oposició per aprovar els pressupostos de l'any que ve. Els del 2018 ja van decidir no plantejar-los tenint en compte que el Govern no va prendre possessió fins al juny.