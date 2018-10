Torra viatjarà la setmana que ve a Suïssa i farà una conferència a la Universitat de Ginebra

El president de la Generalitat, Quim Torra, viatjarà la setmana que ve a Suïssa, segons han pogut saber l'ACN i Catalunya Ràdio, i farà una conferència dimecres a la tarda la Universitat de Ginebra en un col·loqui titulat 'Una mediació internacional per a Catalunya?'. Torra hi parlarà de l'actualitat política i també del paper que pot tenir Europa per fer de mediadora en el conflicte entre Catalunya i l'Estat.

El programa de la Universitat de Ginebra apunta que el col·loqui intentarà respondre si una mediació internacional desbloquejarà la situació del futur de Catalunya. Hi participarà la cofundadora de l'Appel de Ginebra, Elisabeth Decrey Warner, per aportar la seva experiència en processos de negociació en una "situació de crisi" que pugui "donar llum" al procés català. També hi participaran els professors de la Universitat de Ginebra Nicolas Levrat i Frédéric Esposito.

El president també aprofitarà la visita per mantenir diverses trobades privades entre dimecres i dijous. A més, dimecres al migdia visitarà les restes del cardenal Francesc d'Assís Vidal i Barraquer, mort a Suïssa el 1943 després del seu exili, i al vespre té previst trobar-se amb els casals catalans del país.

Quim Torra va viure a Suïssa del 2005 al 2007, quan treballava com a directiu d'una companyia d'assegurances. Actualment, a la ciutat helvètica hi viuen la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i l'exdiputada parlamentària de la CUP Anna Gabriel. Totes dues estan exiliades a Suïssa des de fa mesos.