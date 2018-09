Torra afirma que serà el Govern qui impulsarà el Fòrum Cívic Constituent

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat aquest diumenge a La Sexta que el Govern serà qui impulsarà el Fòrum Cívic Constituent, un debat ciutadà -ha explicat- per discutir sobre les bases de com ha de ser la república catalana.

Torra ha dit que hi hauria plataformes d'aquest Fòrum en totes les vegueries. Per explicar en què consistirà, ha posat d'exemple el Congrés de Cultura Catalana dels anys setanta, sobre cultura i llengua.

Viatge a Suïssa

ha assegurat que en els propers dies viatjarà a Suïssa per trobar-se amb l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel i l'exsecretària general d'ERC Marta Rovira. Ho ha explicat en una entrevista al programa 'El Objetivo' de La Sexta, en què ha reiterat que "hi ha la majoria" per fer la independència. "Amb la majoria al Parlament seguirem endavant amb la república", ha dit Torra.

"Ens vam presentar a les eleccions amb un programa electoral que anava de la restitució a la Constitució", ha afirmat.

Tanmateix, el president ha remarcat que l'independentisme "ha aixecat la bandera del diàleg" per resoldre el conflicte. "Posarem tot els focus en la defensa dels drets civils, polítics i socials", ha afirmat. El president ha insistit reiteradament que el govern espanyol ha d'acceptar el dret a l'autodeterminació de Catalunya, un referèndum pactat -ha assegurat- que seria l'única via per rellevar el "mandat" de l'1 d'octubre.

Aquestes declaracions es produeixen a 48 hores de la manifestació de la Diada, en què l'ANC ha anunciat que ja supera els 400.000 inscrits.