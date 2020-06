Torra demana al Suprem que suspengui la vista del 17 de setembre per revisar la seva condemna per desobediència

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat un recurs de súplica a la sala segona del Tribunal Suprem per haver fixat el 17 de setembre com la data per la vista oral que ha de servir per estudiar el seu recurs contra la seva condemna per desobediència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En el recurs de súplica, consultat per Europa Press, destaca que la data de la vista es va fer "mitjançant missatge de whatsapp" dijous passat i sol·licita se suspengui i que continuï la tramitació del recurs respectant el corresponent torn d'assenyalament.

En aquest sentit, la defensa del president de la Generalitat destaca que "estan encara pendents de resoldre's recursos d'anys anteriors i un nombre elevat dels corresponents a l'any 2020" i afirma que sembla que existeix un especial interès en quant a la celeritat amb la qual es pretén resoldre el recurs de Torra contra la sentència per desobediència. El president de l'executiu català va ser condemnat a un any i mig d'inhabilitació per no haver despenjat la pancarta que demanava la llibertat dels presos del balcó del Palau de la Generalitat.

Quan la setmana passada es va fer pública la data, formalment encara no s'havia comunicat l'admissió a tràmit del recurs de Torra, amb la decisió de dijous, el Suprem va admetre de facto el recurs perquè hi ha "objecte de debat", van apuntar en aquell moment fonts del Tribunal. Amb la data fixada per aquesta vista, va quedar activat el procediment que ha de derivar en la decisió final sobre si s'inhabilita el president de manera definitiva. Un pas que obre el camí sobre la data de les properes eleccions.