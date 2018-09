Quim Torra diu que el Govern "analitzarà" les càrregues contra els independentistes a Barcelona

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat aquest dissabte al programa 'FAQS' de TV3 que el Govern "analitzarà" si hi ha hagut alguna "praxi" incorrecta en l'operatiu dels Mossos d'Esquadra durant les manifestacions d'aquest matí a Barcelona - una d'independentistes i una altra de policies nacionals i guàrdies civils- en què s'han produït fortes càrregues contra els activistes convocats per les entitats sobiranistes. "Els mossos tenien un paper complicadíssim", ha afirmat: "L'hem d'analitzar i si alguna de les praxis amb què s'ha tirat endavant aquesta operació no respon al protocol del departament d'Interior l'estudiarem". Amb tot, ha demanat que es "recordi" la feina del "dia a dia" del cos català, "és el cos del 17-A".

Torra ha lamentat la manifestació de Jusapol, en què s'han homenatjat els agents que van participar en l'operació contra l'1 d'octubre, i ha assegurat que l'"òfèn" tot i defensar que tenien el "dret" de portar-la a terme: "Aquesta manifestació havia de passar, si l’havien demanada, però comparteixo aquesta ofensa, entenc que el poble de Catalunya s’hagi sentit com jo em sento", ha dit.

D'altra banda, ha justificat la decisió de retirar les tendes de l'acampada independentista a la plaça Sant Jaume, la setmana passada, que assegura que es va fer "per un tema de seguretat, davant l’alerta terrorista en què estem no podem tenir unes tendes a la Plaça de Sant Jaume": "La llibertat d’expressió ha d’anar sempre amb el principi de seguretat", ha asseverat.