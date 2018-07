Torra i Torrent participaran en les marxes a Lledoners i Puig de les Basses organitzades per les entitats

El president de la Generalitat, Quim Torra, participarà en la marxa d'aquesta tarda (19 h) fins a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, i el president del Parlament, Roger Torrent, assistirà a la marxa fins al centre de Puig de les Basses, a Figueres –a la mateixa hora–, que organitzen l'ANC, Òmnium i l'Associació Catalana de Drets Civils (ACDC). Així ho han informat fonts de la Presidència del Govern i del Parlament. Torrent visitarà abans, a les 17.30 h, Carme Forcadell i Dolors Bassa a la presó de Puig de les Basses. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart ja han arribat al centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada, pocs minuts abans de dos quarts de dues del migdia d'aquest dimecres. Per la seva banda, Forcadell i Bassa han sortit d'Alcalá-Meco a primera hora d'aquest matí i s'espera que arribin a Figueres aquesta tarda.

Torra i Torrent han comparegut conjuntament aquest migdia a les portes del Parlament per reaccionar a l’arribada dels presos polítics a centres penitenciaris de Catalunya. Amb una breu declaració i acompanyats per consellers i representants de JxCat, ERC, els comuns i la CUP, els dos presidents han avisat que “no deixaran de treballar” fins aconseguir “la justícia plena i la llibertat completa” per als sobiranistes presos. “No ens conformarem amb menys”, ha assegurat Torrent, mentre que Torra, a més, ha remarcat que l’apropament “no és cap gest polític ni forma part de cap negociació”.