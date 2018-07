Torra i Torrent exigeixen "llibertat i justícia" per als presos: "No ens conformarem amb menys"

El dia en què els primers presos polítics són traslladats a Catalunya, els presidents de la Generalitat i el Parlament, Quim Torra i Roger Torrent, avisen que no deixaran de treballar fins que tots ells siguin alliberats. En una declaració institucional aquest migdia al davant del Parlament, al costat dels membres del Govern i representants dels partits independentistes i dels comuns, han deixat clar que "avui és el dia de l'apropament, però no el del retorn a casa". "A prop no vol dir llibertat ni justícia completa", ha llegit Torrent, i ha afegit: "No ens conformarem amb menys".

Torra ha volgut volgut destacar que els trasllats que han començat aquesta setmana no són més que "l'aplicació de la llei penitenciària", amb què "s'acaba un tracte discriminatori que mai hauria d'haver existit". "L'acostament és una obligació legal, no és cap concessió política. Aquest trasllat no és cap gest polític i en cap cas forma part d'una negociació", ha insistit Torra, que ha deixat molt clar que el seu "compromís vital" és que els independentistes empresonats "surtin de la presó i s'arxivi la seva causa penal". "Avui els tenim més a prop, però no són on han de ser: lliures i sense causes pendents", ha reblat.

Hi ha coincidit el president del Parlament, en un missatge que ha fet extensiu també als exiliats: "No descansarem fins que sigueu lliures i amb les vostres famílies". Torrent ha fet un repàs de la trajectòria de les preses i els presos polítics per recordar que ha sigut sempre una "expressió viva de la no-violència i el pacifisme", i ha posat de relleu que la majoria d'ells estan tancat per haver donat "veu i vot" a Catalunya. "És un motiu de vergonya per a tots els demòcrates catalans, espanyols i europeus", ha opinat Torra, que ha destacat que "cap ciutadà ni representant polític ha de ser perseguit per les seves idees i conviccions".