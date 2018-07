Torra: "Visc amb angoixa que tinguem presos polítics en presons tutelades per un govern independentista"

El president Quim Torra ha reconegut la incomoditat que sent per tenir els presos polítics en centres penitenciaris catalans després que la setmana passada fossin traslladats a Catalunya i que demà arribin els tres exconsellers que encara són en presons espanyoles: "Visc amb angoixa que tinguem presos polítics en presons catalanes tutelades per un govern independentista, no deixa de ser una situació excepcional que em provoca un profund malestar", ha admès en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Torra, que ha tornat a fer una lectura positiva de la reunió d'ahir amb el seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, a la Moncloa, també ha reconegut que li han fet mal les crítiques de la CUP i del CDR. "Em van doldre molt perquè durant la reunió vaig reivindicar l'1-O i el 27-O", ha subratllat el president, que no ha amagat la seva determinació a materialitzar la República: "Li vaig dir al president Sánchez que tinc 55 anys, els fills grans, i que no tinc res a perdre", ha anotat per mostrar el seu compromís amb la independència de Catalunya. "Mai renunciaré al dret a l'autodeterminació perquè aquest dret ja el vam guanyar l'1-O i tot deixaria de tenir sentit veient el sacrifici dels presos i dels exiliats", ha sentenciat.

De fet, ha revelat que explicarà el seu full de ruta en una conferència política al setembre: "Hem estat 60 dies i som en la fase de la restitució, però al setembre faré una conferència política on detallaré el programa de Govern en aquesta legislatura, que passa per dotar Catalunya d'una Constitució". Després de ressaltar que el conflicte català només es resoldrà votant, Torra ha explicat que va posar a Sánchez els exemples d'Escòcia i el Quebec per reivindicar un cop més el dret a l'autodeterminació. Torra ha remarcat que aquest dret va centrar el 90% de la conversa. "No em puc entretenir amb altres temes quan aquest és el tema central i cap solució no és possible si no passa pel dret a l'autodeterminació", ha anotat abans d'admetre que es van parlar d'altres aspectes relacionats amb el dia a dia de l'administració catalana. "Sánchez no donarà suport a cap proposta que superi la Constitució, però reconeix que hi ha un problema polític i això és un bon punt de partida", ha afegit.

"Ahir va començar un reconeixement mutu per iniciar el diàleg d'un conflicte polític que requereix una solució política", ha destacat abans de remarcar que els presos no seran mai moneda de canvi. "No s'ha de negociar res sobre els presos polítics perquè haurien d'estar en llibertat", ha tornat a remarcat després que Sánchez negués un altre cop ahir que hi hagi presos polítics a l'estat espanyol. Sobre la possible retirada de l'acusació de rebel·lió als membres del Govern empresonats de la Fiscalia General de l'Estat, Torra ha explicat que no van entrar en detalls, però ha subratllat que "hi ha molts ens que juguen un paper clau". Són uns judicis que Torra va advertir a Sánchez que tindran un paper més que rellevant en el futur de la política catalana. "Tenim un calendari molt potent i amb tota la cruesa vaig dir a Sánchez que tenim això al davant i que serà determinant", ha revelat Torra, que no ha descartat que s'avancin les eleccions.

"En les comissions bilaterals es va obrir a parlar del dèficit fiscal, però no vam parlar del pacte fiscal perquè l'objectiu de la reunió era reprendre el diàleg", ha apuntat Torra, que ha anunciat que va parlar amb l'expresident Puigdemont després. Torra també ha revelat que Sánchez no li va demanar disculpes per titllar-lo de "racista" quan va ser nomenat president de la Generalitat. "No miro enrere, miro endavant, i ell tampoc ho va fer. La ratafia fa aquest tipus de miracles", ha ironitzat, tot i que ha assegurat que no en van beure. El president espanyol també li va transmetre algun retret: "Sánchez em va dir que no ajudava nomenar Serret com a delegada del Govern a Brussel·les, però jo li vaig subratllar que el problema el té la justícia espanyola si finalment, com sembla que passarà, no s'extradeix cap membre del Govern exiliat", ha assenyalat.

Torra sí que li va demanar, com ha assegurat durant l'entrevista, que retirés el recurs al TC per ratificar la declaració de ruptura del 9-N. "No vaig veure una gran predisposició per retirar-lo, però ja ho veurem, esperem decisions fermes les pròximes setmanes si aposta per una solució política". En qualsevol cas, Torra ha advertit que la força de l'independentisme es troba al carrer. "La manifestació de la Diada ens servirà per agafar força i aconseguir la independència real, però és molt complicat ser independent i agraeixo al poble de Catalunya la seva persistència", ha assegurat abans de destacar que "el moviment ha sigut impulsat des del carrer". "La clau està sempre en la ciutadania", ha reiterat lamentant que el CDR demanés ahir la seva dimissió.

El president també s'ha mostrat ferm en la seva decisió de no convidar el rei en cap acte que organitzi la Generalitat, com el que tindrà lloc a l'agost per commemorar els atemptats jihadistes: "El president del govern espanyol és un càrrec electe i el rei no, més enllà del poc suport que té, i no el convidarem a cap acte que organitzem esperant les seves disculpes pel discurs que va fer el 3-O", ha subratllat. "Si l'alcaldessa Ada Colau el vol convidar ho pot fer, però em sobtaria perquè tinc entès que els comuns són republicans", ha sentenciat.