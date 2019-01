Torra viatjarà a Waterloo divendres per planificar amb Puigdemont com encarar el judici de l'1-O

El president de la Generalitat, Quim Torra, viatjarà aquest divendres a la Casa de la República, a Waterloo (Bélgica), per reunir-se amb el seu antecessor en el càrrec, Carles Puigdemont. Tal com ha pogut saber l'ACN, Torra ha concertat aquesta trobada per planificar com s'encara des de la Generalitat la celebració del judici de l'1-O i tot el que pugui envoltar aquesta cita. A més, els dos líders abordaran la planificació d'altres qüestions que, començat l'any polític, puguin acabar marcant l'agenda a Catalunya i en tot el que tingui a veure amb la internacionalització del procés sobiranista. La reunió és la primera del 2019 i s'emmarca en el seguit de visites que Torra ja va anunciar que faria periòdicament a Waterloo.

Més enllà del judici, l'espai de JxCat també té sobre la taula el futur d'un dels seus principals actius, Elsa Artadi, que aquest dimarts ha confirmat que medita fer el pas a l'Ajuntament de Barcelona de cara a les eleccions municipals del 26 de maig. Segons ha explicat, el debat està "obert" i, tal com va explicar l'ARA els últims dies, es prendrà una decisió definitiva els pròxims dies.

Aquest dilluns els viatges de Torra a l'estranger també van ser notícia pel cost que ha comportat per a l'administració pública. Tal com va explicar la SER Catalunya, la Generalitat ja ha gastat 120.000 euros en desplaçaments del president de la Generalitat fora de Catalunya, una xifra dotze vegades superior a la que va gastar Puigdemont en el mateix període de temps al capdavant de l'executiu. L'exili d'alguns dels dirigents independentistes explica aquest ascens.