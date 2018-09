Torra "no acceptarà" un referèndum d'autogovern i demana concreció a Sánchez

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha advertit avui al president espanyol, Pedro Sánchez, que no acceptarà com a solució política per a Catalunya un referèndum d'autogovern que no inclogui l'opció de la independència, i li ha demanat que concreti la seva proposta de nou Estatut.

En una entrevista amb Efe, Torra ha assegurat que no abandonarà "mai" la "bandera del diàleg i de la mediació" per resoldre la qüestió catalana, encara que ha recalcat que no veu "cap altra sortida que no sigui un referèndum d'autodeterminació". Així ho plantejarà a Sánchez en la segona reunió que els dos mantindran, segons els seus càlculs, "a mitjans d'octubre".

Per a Torra, "el més important de la pròxima reunió és saber quina és la proposta del govern de Sánchez", que ha plantejat com a via de solució un referèndum d'autogovern, si bé "no se sap exactament en què consistiria" aquest nou marc d'autogovern.

"Espero que a l'octubre posem cartes clares sobre la taula i sapiguem exactament quina és la proposta política de Sánchez", ha insistit el president, que ha advertit que "no acceptarem menys" del que va aconseguir Escòcia, en al·lusió al referèndum acordat amb el govern britànic celebrat el 2014.

De cara a la negociació dels pròxims pressupostos generals de l'Estat, Torra no ha volgut avançar quina serà la posició dels diputats independentistes al Congrés, ja que abans vindran unes "setmanes decisives" a Catalunya. "Aquest mes d'octubre per a mi és essencial per saber on estarem. Finalitzat aquest mes, segurament tindrem molts més punts d'anàlisi".