Torra avisa que el PSOE està disposat a tornar a aplicar el 155

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que el PSOE està disposat a tornar a aplicar l'article 155 a Catalunya si guanya les eleccions espanyoles. Segons ha afirmat Torra en el primer gran acte de la precampanya de JxCat a Barcelona de cara als comicis del 28 d'abril, els socialistes estaran "sempre al costat" del PP i Cs per "suprimir les institucions catalanes". "Ho tornaran a fer", ha insistit.

Torra també ha criticat que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, hagi justificat el control dels comptes catalans per la "incertesa política", i ha assegurat que s'està "guanyant la batalla de l'opinió pública internacional".

Engany

Segons Torra, els socialistes "pretenen tornar a enganyar" els catalans demanant-los el vot per evitar una majoria absoluta de les dretes. Per rebatre les apel·lacions socialistes al vot útil per frenar l'extrema dreta, el president ha assegurat que "la proposta estrella de Vox és aplicar el 155 i anul·lar les nostres institucions", una cosa que "ja han fet el PP, el PSOE i Cs".

El missatge també ha apuntat al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a qui Torra ha retret que aquesta setmana hagi "canviat" de posició i hagi sigut capaç de dir primer que si hi hagués un 65% de catalans a favor de la independència la democràcia hauria de buscar-hi una solució i, "al cap d'unes hores, dir que el referèndum no és possible".

També s'ha referit a la petició feta per l'Advocacia de l'Estat a l'Audiència de Barcelona per intentar investigar votants de l'1-O per bloquejar l'accés de la policia a les escoles durant la jornada del referèndum. "Que sàpiguen l'Advocacia de l'Estat i el PSOE que, si votar és delicte, nosaltres som culpables", ha afirmat.