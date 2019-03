Torra presenta al·legacions a la JEC perquè desestimi la denúncia de Cs

Després que Ciutadans i el Partit Popular hagin portat el president de la Generalitat Quim Torra a la Fiscalia a causa de "l'incompliment de les ordres de la Junta Electoral Central (JEC)" per no haver retirat els llaços grocs i les pancartes en suport als presos polítics, Torra ha presentat avui al·legacions a la JEC perquè desestimi la denúncia. El president ha demanat poder mantenir la simbologia perquè considera que l'actual període electoral s'emmarca en una "situació especial" per la celebració del judici sobre el procés sobiranista al Tribunal Suprem. Per aquest mateix motiu, ha reclamat considerar els llaços grocs "concordants amb la neutralitat prevista" en la llei orgànica de règim electoral general (LOREG).

Segons el president, la denúncia que ha presentat la formació taronja "té una clara intenció d'induir a error la Junta Electoral" i ha advertit que les fotografies que han presentat com a prova no s'haurien de poder tenir en compte perquè no consta la data en què van ser fetes. Per aquesta denúncia la JEC va ordenar al Govern retirar el llaç groc del Palau de la Generalitat en un termini de 48 hores, però Torra va decidir mantenir-lo i demanar reconsiderar aquesta decisió.

L'Ajuntament de Barcelona sí que va retirar dijous al vespre el llaç groc de la façana. D'aquesta manera, el govern que encapçala Ada Colau ha acatat l'ordre que havia rebut al matí de la Junta Electoral Central. Segons fonts del consistori, la decisió es va prendre un cop consultat el secretari municipal. La pancarta per reclamar la llibertat dels presos de la Generalitat la van intentar retirar ahir a la matinada un grup d'espanyolistes, sense èxit gràcies a la intervenció dels Mossos d'Esquadra, que van identificar quatre persones.

Torra ha argumentat que la celebració del judici durant el període electoral, en què el Tribunal Suprem ha permès la presència de llaços grocs, "altera clarament els marcs de neutralitat electoral en els quals fins ara han tingut lloc els acords" de la JEC. "Això queda evidenciat per la repercussió mediàtica incrementada per la retransmissió televisiva per part del Consell General del Poder Judicial i per altres televisions i mitjans telemàtics i interès informatiu, amb audiències màximes i gran seguiment social", ha indicat.

També ha remarcat que en el judici hi participen Vox, un partit que es presenta a les eleccions del 28 d'abril, com a acusació particular, i alguns dels acusats, que són candidats en aquests comicis, com Oriol Junqueras per ERC i Jordi Sànchez per JxCat. A més, el president ha insistit que no es pot associar el llaç groc a una formació política concreta que concorri a les eleccions i ha afirmat que aquest símbol s'ha utilitzat per diversos motius en molts països al llarg de la història.

El govern espanyol ja ha donat un ultimàtum a Torra. La ministra de Justícia, Dolores Delgado, va afirmar aquest dimecres a Segòvia que si el president de Catalunya, Quim Torra, es nega a retirar els llaços grocs de les institucions, com ha dictaminat la Junta Electoral Central, "es trauran i desapareixeran, i s'iniciarà un procés sancionador". Precisament dimecres a la tarda s'acabava el termini que l'organisme havia donat a l'executiu català per retirar els símbols en suport als presos, després que Ciutadans ho denunciés la setmana passada.