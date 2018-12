Torra anuncia una nova reunió de la taula pel diàleg per al 8 de febrer

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dimarts la convocatòria, per al divendres 8 de febrer, d'una nova reunió de la taula pel diàleg dels partits, un espai impulsat a iniciativa del PSC i que ja es va reunir per primer cop el 16 de novembre al Palau de la Generalitat. En l'estrena de la iniciativa hi van faltar Cs, el PP i la CUP, que van declinar participar-hi, una situació que Torra confia que sigui diferent a la taula del febrer.

"Els convido a tots a reunir-nos per seguir parlant", ha dit el cap del Govern en el marc de la sessió de control al Parlament, on ha assegurat que el seu executiu no renunciarà "mai" al diàleg. "Diàleg intern a Catalunya? Esclar que sí", ha dit, però ha deixat clar que cal parlar sobre els "grans consensos de la política catalana" per "trobar una sortida política sobre un conflicte polític". En aquest sentit, Torra ha recordat l'enquesta de l'ARA d'aquest cap de setmana, que reflecteix un 80% de catalans favorables al referèndum i ha assegurat que són unes xifres que haurien de "fer reflexionar".

Ho ha dit en resposta a una pregunta de la presidenta de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, que ha criticat la "desorientació" de l'executiu i l'ha instat a dialogar amb el govern espanyol però també amb la resta d'actors catalans. En la primera reunió de la taula de diàleg només hi havia JxCat, ERC, el PSC i els comuns, i es va constatar la distància per arribar a cap acord, sobretot amb els socialistes. No obstant això, es va certificar el "consens molt de mínims" de les formacions participants sobre la necessitat que el conflicte amb l’Estat es resolgui mitjançant una "solució política", segons va defensar llavors el Govern.