Torra assegura que ell no pot alliberar els presos polítics

Quim Torra ha sigut clar aquest dimarts sobre la possibilitat que el Govern alliberi els presos polítics. El president de la Generalitat ha afirmat en una trobada amb corresponsals estrangers al Palau de la Generalitat que ell no pot alliberar Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Quim Forn. "Jo no tinc la possibilitat d'obrir les presons", ha afirmat Torra. No és el primer cop que el president català és preguntat per aquesta opció. La setmana passada no va descartar-ho del tot en una entrevista a TV3, tot i que posteriorment, en ser preguntat, va negar haver-ho dit.

En la trobada als corresponsals, no ha volgut concretar què significa la seva promesa de "no acceptar" una condemna per als presos. "Jo he dit que no acceptaré aquesta sentència, perquè apel·lo a les consciències dels ciutadans lliures d'aquest país a no acceptar-les tampoc", ha afegit. Torra ha indicat que quan hi hagi la decisió judicial s'adoptaran decisions des del Parlament, sense més concreció.

"L'1-O va valdre la pena"

En la mateixa compareixença, Torra ha assegurat que la celebració de l'1-O va valdre la pena malgrat les conseqüències negatives que ha tingut per als líders sobiranistes. "Els pobles que lluiten per la seva llibertat ho intenten una vegada i una altra", ha apuntat, tot i que ha admès que durant el 2017 es van cometre errors. "Hi va haver desconfiances a dins del Govern que van anar en contra de la necessària unitat d'acció en aquest moment", ha conclòs Torra.

Preguntat per la premsa internacional, el president ha apostat per negociar amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, un referèndum sobre la independència, tot i que l'oferiment de Madrid sigui la votació sobre un eventual nou Estatut i, per tant, no sobre la possibilitat que Catalunya es converteixi en un nou estat.