Torra assegura que està disposat a arribar "tan lluny" com Puigdemont

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que està disposat a arribar “tan lluny” com Carles Puigdemont, és a dir, a obeir “el poble de Catalunya”, i que es posarà a la seva disposició. Torra no ha aclarit què significa desacatar la sentència contra els presos polítics, tot i que sí que ha subratllat que farà el que decideixi el Parlament. Ho ha expressat amb motiu de la reunió que el grup parlamentari de Junts per Catalunya ha tingut a Brussel·les, la primera des que Carles Puigdemont va tornar de Berlín.

“Estic disposat a arribar tan lluny com Puigdemont, que es va posar a disposició del poble de Catalunya, que va decidir què fer. El meu límit és el que el Parlament decideixi”, ha expressat Torra, quan se li ha preguntat com encara el nou curs polític.

El president de la Generalitat, preguntat diverses vegades sobre què significa “no acceptar” una condemna que no sigui “absolutòria” per als presos polítics, ha assegurat que escoltarà el poble de Catalunya. “Interpretant el sentit dels catalans posaré sobre la cambra la decisió que s’ha de prendre”, ha assegurat. Amb tot, considera que “milions de catalans no estaran d’acord amb una sentència que pogués condemnar-los” i que, per això, “es prendran les mesures que s’han de prendre”. “Exigim l’absolució dels presos polítics perquè cada dia que passen a la presó és una indecència, hi ha moltes famílies afectades i molta gent”, ha assegurat.

D'altra banda, ha reiterat que la principal via per negociar amb el govern espanyol és el referèndum d’autodeterminació, encara que Pedro Sánchez amenaci amb una nova aplicació del 155, i la via del diàleg no sigui la mateixa que l’encetada “entre el Regne Unit i Escòcia”. Amb tot, ha recordat que el govern català està disposat a negociar. “No pot ser que estiguem en un procés de negociació i encara hi hagi amenaces del 155. La bandera del diàleg no ens la prendrà ningú […] però si el primer que et trobes és una amenaça sincerament no ens sembla la millor manera de les possibles d’encetar aquest diàleg”, ha criticat.

A una setmana de la diada nacional, tant Torra com Puigdemont han demanat que sigui una cita "massiva". "Ens cal un èxit més que mai. És la primera diada amb presos polítics i exiliats i una repressió que no s’acaba", ha dit Torra, que ha afegit també que és moment que "la veu del poble de Catalunya s'alci forta i serena per donar força a la República Catalana". "Com més siguem, més possibilitats d'èxit tindrem".