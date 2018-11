Torra col·locarà una placa al Palau de la Generalitat recordant que "Puigdemont va mantenir el Govern 7 mesos des de l'exili"

El president de la Generalitat, Quim Torra, vol col·locar una placa al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat que digui que "durant 7 mesos la Generalitat va ser mantinguda des de l'exili per Puigdemont i que s'ha pogut recuperar darrerament". Així ho ha explicat aquest dimarts, durant la commemoració dels quaranta anys del restabliment de la Comissió Jurídica Assessora, ja vigent en l'etapa republicana i que es va recuperar durant la transició espanyola i la recuperació de les institucions catalanes.

"Malauradament, 40 anys després encara parlem de recuperar institucions, de treure'ns de sobre la llosa que representen les formes de fer de l'estat espanyol –ha lamentat Torra–. Amb el 155 ens van segrestar el govern i totes les institucions que neixen d'aquest", ha reiterat, tot recordant l'informe sobre els efectes de l'aplicació de l'article.

Torra ha assistit aquest dimarts al vespre a l'acte amb què s'han commemorat els 40 anys del restabliment de la Comissió Jurídica Assessora, que ha tingut lloc al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. El cap de l'executiu ha assenyalat que ja hi ha una placa que recorda el naixement de la Generalitat, la recuperació republicana, la seva vigència durant l'exili i la restitució democràtica després del final de la dictadura. "Aviat haurem de posar una placa dient que durant 7 mesos la Generalitat va ser mantinguda des de l'exili per Puigdemont i que s'ha pogut recuperar darrerament", ha considerat.

Durant la seva intervenció, Torra ha aprofitat per tornar a denunciar que amb l'aplicació de l'article 155 "ens van segrestar el Govern i totes les institucions que neixen d'aquest" i ha explicat que una de les damnificades de la seva aplicació va ser la Comissió Jurídica Assessora, a la qual, segons la memòria d'aquest òrgan, "l'han afectada fortament en les peticions de dictamen, la disponibilitat de crèdits de pressupost i la mateixa composició". El president ha posat com a exemple el cessament de Carles Viver i Pi-Sunyer, que n'era membre com a director de l'Institut d'Estudis d'Autogovern. "Cal comptar-lo entre els juristes que més han contribuït a la institució i a fer el país millor", ha reflexionat en veu alta.