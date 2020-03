El president de la Generalitat, Quim Torra, compareixerà telemàticament davant del Parlament per explicar les mesures que ha pres el seu Govern contra el coronavirus. Així ho ha decidit aquest divendres la mesa del Parlament –en una reunió per videoconferència–, després que el president mateix ho demanés dimecres. En aquesta compareixença també hi tindran veu tot els grups de la cambra, però cap d'ells assitirà físicament al Parlament. Tot serà "virtual", resumeixen fonts parlamentàries, seguint les recomanacions sanitàries per tal d'evitar contagis. La data exacta queda pendent de concretar-se. La decisió de la mesa s'ha pres per la unanimitat de tots els grups i seguint les recomanacions dels lletrats de la cambra.

Ara bé, no ha estat absent de polèmica. El format de la compareixença ha generat debat entre els grups, ja que Junts per Catalunya reclama que les explicacions del president siguin en un ple amb format virtual i no sigui una compareixença informal. Per a la formació de Torra, s'ha de respectar la petició del president, en què sol·licitava la compareixença en un plenari. Els lletrats, però, consideren que el reglament no permet fer-ho. En aquest sentit, segons una nota difosa pel Parlament, es farà en un "format extraordinari": serà una sessió en un espai virtual habilitat en el canal de la cambra, presidida per Roger Torrent, i hi podran participar els presidents dels respectius grups parlamentaris.

651x366 Torra compareixerà telemàticament al Parlament per explicar les mesures contra el Covid-19 / PARLAMENT Torra compareixerà telemàticament al Parlament per explicar les mesures contra el Covid-19 / PARLAMENT

Fonts de JxCat han explicat a l'ACN que el grup demanarà a la mesa que reconsideri la seva posició sobre el format de la compareixença. JxCat pretén que es doni llum verda a un plenari celebrat de forma telemàtica, amb ordre del dia, amb convocatòria i que s'inclogui en el diari de sessions. D'altra banda, la mesa també ha aprovat aquest divendres que mentre duri la crisi sanitària del Covid-19, les juntes de portaveus també es reuneixin de forma telemàtica.

Pendents d'un informe de lletrats

La mesa està pendent, d'altra banda, d'un informe dels lletrats sobre com adaptar el funcionament del Parlament a la nova situació d'estat d'alarma, que ara per ara està decretada per a quinze dies. L'òrgan rector de la cambra va fer l'encàrrec als serveis jurídics dimarts i espera tenir-lo sobre la taula en la trobada prevista per a la setmana que ve.

Els serveis jurídics estudien, doncs, si es pot fer una reforma del reglament en la situació actual per adaptar els procediments de la cambra a mitjans telemàtics. Ara per ara no ho preveu el reglament, però això impossibilita celebrar, per exemple, comissions o plens a distància. De fet, des que es va inciar la crisi sanitària, el Parlament ja ha decidit reduir l'activitat al mínim. En tot cas, properament caldrà prendre una decisió, ja que s'han de convalidar decrets llei del Govern –per llei hi ha el termini d'un mes– les setmanes vinents.