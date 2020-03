Torra compareixerà dimecres telemàticament al Parlament pel coronavirus

El president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la titular de Salut, Alba Vergés, intervindran aquest dimecres a les 10.30 hores en una compareixença telemàtica del Parlament per explicar la gestió de la crisi sanitària del coronavirus, segons ha avançat l'ACN.

Així, a Torra l'acompanyaran finalment els consellers amb responsabilitats en la gestió de la crisi sanitària. La junta de portaveus –que està reunida ara mateix– avalarà el format definitiu i ordenarà les intervencions dels membres de l'executiu. La sessió la presidirà el president del Parlament, Roger Torrent, amb la presència –a distància– dels presidents dels grups parlamentaris.

És el primer cop que membres del Govern compareixen a través de videoconferència al Parlament. Forma part de les mesures excepcionals que ha pres la mesa els últims dies per adaptar-se a l'emergència sanitària. De fet, aquest mateix dimarts ha aprovat activar la reforma del reglament per permetre plens a distància.

A la compareixença, tant el president com els consellers podran fer una exposició inicial i, posterioment, els grups els podran formular preguntes i fer la seva intervenció. D'aquesta manera, l'executiu retrà comptes a la cambra, perquè des que va esclatar la crisi del Covid-19 no hi ha hagut les sessions de control corresponents al Parlament (que ha hagut de reduir al mínim l'activitat).

La polèmica amb el govern espanyol

Una de les qüestions que segur que sorgiran en el debat parlamentari, a banda de les qüestions més tècniques i de gestió del coronavirus, serà la polèmica oberta amb el govern espanyol sobre les mesures preses fins ara. Ja fa una setmana que el president de la Generalitat recomana el confinament total de Catalunya i diumenge també va demanar aturar l'activitat laboral que no sigui essencial. A aquestes peticions també s'hi van sumar el cap de setmana altres presidents autonòmics, que demanen més duresa a Pedro Sánchez veient el que ha passat a Itàlia. El govern de Giuseppe Conte es va veure abocat dissabte, de fet, a paralitzar la major part de l'economia per frenar el ritme de contagis.

"Quin sentit té que les persones que avui [ahir per al lector] s’han quedat a casa demà hagin d’anar a treballar?”, es preguntava diumenge Torra. El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno (PP), també va defensar el tancament de ports i aeroports, i el de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, va anar més enllà i va decretar una ordre autonòmica de cessament de l’activitat econòmica no essencial. Però la Moncloa la va rebutjar. El president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, va instar Sánchez a “reflexionar” sobre un enduriment de les mesures.

Ara bé, durant les compareixences, l'oposició també posarà damunt la taula mesures que són competència de la Generalitat i que, a parer seu, no estan funcionant bé. La setmana passada una cinquantena d'alcaldes –la majoria del PSC– es van queixar del retard en les ajudes de menjar a menors. El departament d'Educació i el d'Afers Socials van anunciar dilluns passat que les famílies que reben beques menjador a les escoles tindrien unes targetes moneder en què es carregaria l'import de la prestació durant els dies que duri el tancament. Segons el Govern, les targetes moneder s'havien de començar a distribuir al cap de dos o tres dies a través dels ajuntaments i els consells comarcals, però no va ser fins ahir que van arribar. Avui mateix el president, Quim Torra, ha contestat una carta a l'alcaldessa, Ada Colau, assegurant que la distribució ara ja depèn dels municipis i rebutjava les crítiques al Govern.