Torra decidirà a última hora si acudeix a Tarragona amb el rei

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha de prendre aquest divendres una decisió important que pot marcar d’ara endavant les relacions amb la corona i també amb el govern espanyol de Pedro Sánchez: assistir o no a la inauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona, on coincidirà amb el rei Felip VI. Dijous a la nit, a menys de 24 hores de l’esdeveniment, Torra encara no havia decidit si acudiria a la cita, que començarà a les nou del vespre i on també s’espera el president espanyol. A les vuit del vespre, quan es fa pública l’agenda del president, la inauguració dels Jocs encara no apareixia entre els compromisos del cap de l’executiu. “Demà comunicaré si assisteixo a la inauguració dels Jocs”, va dir el mateix president en declaracions als mitjans de comunicació després de trobar-se amb l’expresident Carles Puigdemont a Berlín. “Des del 3 d’octubre no hi ha hagut cap mena de disculpa ni excuses per part del monarca espanyol”, va constatar el cap de l’executiu.

Fonts del seu entorn consultades per l’ARA admeten que hi ha diversitat d’opinions en l’equip que assessora el president sobre què s’ha de fer, ja que consideren que hi ha pros i contres sigui quina sigui la decisió. Remarquen que el rei Felip VI no ha fet cap gest per esmenar el seu paper el 3 d’octubre, quan no va condemnar la violència policial contra el votants el dia del referèndum i va avalar l’aplicació del 155. També li retreu que no ha demostrat la voluntat de trobar-se amb el president de la Generalitat aprofitant l’ocasió dels Jocs del Mediterrani, tal com li va demanar Torra dimecres a través d’una carta conjunta signada amb Carles Puigdemont i Artur Mas. La Zarzuela va negar-se a mantenir la reunió escudant-se en la Moncloa: li va traspassar l’encàrrec al govern espanyol i aquest va descartar una trobada política entre el cap d’estat i Torra.

Els dubtes de Torra

Davant la negativa del rei d’erigir-se com a interlocutor de la Generalitat, fonts governamentals titllaven de “xocant” aquest dijous la seva actitud: criticaven que Felip VI abandoni les seves funcions d’“àrbitre” de l’Estat per tenir un paper en la nova etapa de distensió a Catalunya i -afegien- redueixi el seu paper al que digui la Moncloa. “Entenem que el missatge institucional del 3 d’octubre també el va fer actuant per ordre de la Moncloa”, afirmaven ahir fonts del Govern, en al·lusió al llavors executiu del PP dirigit per Mariano Rajoy.

Segons fonts de Presidència, Torra és reticent a acudir a la cita per no donar una imatge de normalitat a la trobada amb el rei després del paper que ha tingut en el Procés i amb l’existència de presos i exiliats. Ara bé, també veu que els Jocs del Mediterrani és un esdeveniment clau per Catalunya i, sobretot, pel Camp de Tarragona, on també podrien mal interpretar una absència del president de la Generalitat en la inauguració dels Jocs, si és que s’acaba produint.

De fet, la Generalitat ha fet una inversió de 32 milions d’euros en aquest esdeveniment i ha fet possible el Palau d’Esports de Catalunya a la capital tarragonina, inaugurat per Torra dimecres al vespre juntament amb l’alcalde de la ciutat, Fèlix Ballesteros. L’alcalde socialista, de fet, malgrat la polèmica al voltant del rei i que el PSC ha demanat “no menystenir” el paper institucional del monarca, va agrair el suport del Govern i la implicació de tots els presidents des de fa anys, començant per José Montilla i acabant per Torra, passant per Mas i Puigdemont -que va intervenir en l’acte a través d’un vídeo gravat des de Berlín-. També des de les files socialistes la nova delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera -que prendrà possessió aquest divendres- es va mostrar confiada que Torra acabaria assistint als Jocs del Mediterrani: “No pot estar allunyat [de l’esdeveniment]”.

L’entorn del president també valora com es pot llegir una plantada al rei en un moment que la Generalitat demana diàleg. Poques setmanes abans, també, de la reunió que ha de mantenir Torra amb Sánchez el 9 de juliol a la Moncloa. La inauguració dels Jocs de Tarragona és la primera ocasió en què hi ha convocats, a la vegada, els caps de l’executiu català i espanyol i el rei. L’última vegada que això va passar va ser abans de l’1 d’octubre, per la manifestació contra els atemptats de Barcelona i Cambrils de l’agost de l’any passat.

Davant d’això hi ha qui també advoca per trobar una solució intermèdia i enviar un representant de la Generalitat a la trobada per cobrir l’absència de Torra. O altres fórmules com ara fer-li arribar el malestar, com va fer l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, pel Mobile World Congress, que tampoc va participar en el besamans perquè el va considerar un “acte de vassallatge”. Més enllà del que faci Torra en aquesta ocasió, des del Govern admeten que han de definir un criteri general en relació amb la monarquia. I més ara que, la setmana vinent, hauran de tornar a afrontar el mateix debat pels premis Princesa de Girona.

JxCat i ERC, amb el president

D’aquesta qüestió Torra en van parlar aquest dijoys amb Puigdemont a Berlín, on va viatjar acompanyat de la consellera de la Presidència, Elsa Artadi. El dia abans l’expresident ja havia deixat clar quin era el seu posicionament a través de Twitter: “El rei continua sent el del 3 d’octubre. Va abraçar l’estratègia repressora i ara ratifica la seva abdicació de Catalunya. No és el rei del diàleg; és el rei del monòleg « a por ellos »”. Fonts de l’entorn de Puigdemont asseguren que és partidari de plantar el monarca, però que no vol intervenir en la decisió de Torra.

El vicepresident del Govern i dirigent d’ERC, Pere Aragonès, també va deixar-ho en mans del president, però va avisar al monarca que amb la seva actitud “persisteix en l’error” de la tardor. Des del grup de JxCat, que es va reunir a Valls per abordar l’estratègia de la legislatura, van assegurar que tancaran files amb el que digui Torra. En cas que decideixi no assistir-hi, segons fonts del grup parlamentari els diputats del territori també plantaran el rei Felip VI. La decisió marcarà si el xoc amb la Zarzuela continua o amb el rei també hi ha distensió.