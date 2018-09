Torra assistirà amb tots els consellers del Govern a la manifestació de la Diada

El president de la Generalitat, Quim Torra, i tots els consellers del Govern assistiran a la manifestació convocada per l'ANC aquest 11 de setembre, que té l'objectiu d'omplir La Diagonal de Barcelona. Ho ha anunciat la portaveu, Elsa Artadi, després de la reunió del Consell Exeucutiu d'aquest dimarts.

Precisament avui la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha anunciat en una entrevista a l'ARA que ara per ara hi ha 200.000 inscrits en la mobilització independentista, que té com a lema "Fem República".

Pel que fa a la Diada institucional, organitzada juntament pel Govern i el Parlament, Artadi ha defensat que té el tarannà que "toca aquest any". "És la primera Diada i esperem que l'última en què mig Govern està a la presó i a l'exili", ha recordat, que se centra en la defensa de les llibertats polítiques. Ha contestat així a la decisió del PP, Ciutadans i el PSC de no assistir en aquests actes, tal com ja van fer l'any passat quan van girar entorn de la defensa dels drets civils.