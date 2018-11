Torra i els consellers acompanyaran Buch fins a les portes del TSJC abans de declarar per l'1-O

El president de la Generalitat, Quim Torra, i tots els consellers han anunciat que acompanyaran aquest dimarts, a les 9:30 hores, el conseller d’Interior, Miquel Buch, fins a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El Govern en ple, doncs, farà una passejada des de la confluència del Passeig Lluís Companys i el Passeig de Pujades fins a l'escalinata del tribunal, on Buch ha estat citat a declarar com a investigat de la causa judicial de l’1 d’octubre. El jutge vol que expliqui el motiu pel qual va enviar una carta als alcaldes quan era president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) per instar-los a confirmar la cessió de locals municipals pel referèndum.

També declararà Neus Lloveras, expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). La reunió del consell executiu prevista per aquest dimarts a les 10h s'avançarà per no coincidir amb la declaració de Buch.

El TSJC va començar a investigar Buch i Lloveras després de la querella de la fiscalia, però va cenyir la causa al delicte de desobediència i va descartar els de malversació i prevaricació, que també els atribuïa el ministeri públic. Quan el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va assumir la causa de l'1-O, el tribunal català li va remetre la investigació contra Buch i Lloveras perquè pensava que estava vinculada a la causa del procés. Però Llarena, d'acord amb el criteri de la fiscalia, va desestimar incloure'ls en el cas que ha acabat amb el processament dels líders independentistes i va tornar la causa al TSJC, que ara ha decidit tirar-la endavant.