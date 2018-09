Torra preveu constituir abans de l'1 d'octubre el "Consell de la República"

El president de la Generalitat, Quim Torra, preveu tenir constituït abans de l'1 d'octubre l'anomenat "Consell de la República", que dirigirà l'expresident Carles Puigdemont des de Waterloo (Bèlgica). Torra i Puigdemont preveuen que estigui llest "abans de l'1 d'octubre". Al llarg del mes d'octubre, a més, Torra espera iniciar a Catalunya l'anomenat "Fòrum Cívic i Social Constituent", un espai de debat per determinar com hauria de ser una hipotètica república catalana.

En una entrevista a la revista ' El Temps' recollida per l'agència Efe, Torra ha insistit que vol aconseguir una Catalunya independent, objectiu que "no necessàriament" implica desobediència, segons ha dit, encara que ha remarcat: "No renunciem a res, ni a cap via per fer efectiva la República".

Tampoc a un hipotètic acord amb el govern de Pedro Sánchez per a un referèndum, ja que assegura que l'única opció "bescanviable" a l'1-O és "un referèndum d'autodeterminació legal i vinculant que l'Estat acceptés". Torra ha insistit que el seu objectiu en aquesta legislatura és passar de la "restitució" de la Generalitat intervinguda pel 155 a la "constitució" d'un estat català.

I per això espera trobar "un moment", és a dir, "una nova oportunitat perquè la majoria de la població se senti interpel·lada per fer un pas endavant per fer efectiva la República". En aquest sentit, ha afirmat que aquests "moments" que està esperant poden ser unes "eleccions" o pot ser una "causa justa" per a la independència, sense més concreció: "Els moments poden ser variats".