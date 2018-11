Torra demana "contundència" a la justícia contra els "escamots feixistes" que van fer pintades a Verges

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat a la justícia espanyola que "actuï amb contundència" contra els "escamots feixistes" que a la nit del dimarts passat van fer pintades amb símbols nazis i insults contra el mateix president a Verges (Baix Empordà). El poble es va despertar amb diverses façanes pintades amb escrits com "Tots som espanyols" i "Viva Espanya" i amb banderes espanyoles a fanals i pilones, i també es van treure estelades que hi havia als carrers.

El president de la Generalitat ha visitat Verges i s'ha reunit amb l'alcalde del municipi, Ignasi Sabater (CUP), per mostrar la solidaritat del Govern amb uns fets que ha qualificat d'"intolerables" i ha afirmat que la Generalitat seguirà de prop la investigació. De moment, ha detallat Torra, els Mossos d'Esquadra estan ja a punt de tancar l'atestat per remetre'l dilluns al jutjat. A més, explica l'ACN, fonts properes al cas expliquen els Mossos tenen identificats sospitosos d'haver fet pintades.

"Fins ara sabíem què era fer un Tortosa, ara sabem què és fer un Verges: que és enfrontar-se al feixisme de forma no-violenta i deixant clar que el feixisme a casa nostra no passarà", ha afirmat Torra, que ha subratllat que el mateix dimecres a la tarda Verges va rebre la solidaritat de catalans d'arreu del país per desfer els desperfectes causats. "Lamento que us hagin embrutat casa vostra", ha afegit el president. Al seu torn, l'alcalde de Verges ha agraït la solidaritat de Torra i ha afirmat que "els escamots que actuen encaputxats són gent que busca sembrar la por, que callem, però el que aconsegueixen és el contrari".

En la seva visita al municipi empordanès Torra també ha fet referència a la manifestació organitzada pel sindicat policial Jusapol i ha fet una crida a no caure "en les provocacions, encara que siguin ofensives". "Si tenim la possibilitat d'èxit en la nostra lluita per la independència és fer-nos forts en allò que som, un poble demòcrata amb plena consciència de ser poble i que no caurà mai en les provocacions", ha reflexionat el president de la Generalitat.