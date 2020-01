Torra convoca la taula de partits catalans el divendres a les 17 hores a Palau

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat aquest dimarts la taula de partits catalans per a aquest divendres a les 17 h al Palau de la Generalitat. Segons fonts de presidència, JxCat, ERC, els comuns i el PSC ja han confirmat que hi assistiran.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ho ha explicat a TV3, en què ha lamentat que "els extrems" no hi assisteixin, en referència a Ciutadans (Cs), el PP i la CUP, que mai hi han participat. Iceta, que coincideix amb l'informe dels lletrats del Parlament, ha reiterat que la inhabilitació d'un president de la Generalitat no s'hauria de produir si no hi ha una sentència judicial ferma.

El primer secretari socialista ha considerat positiu que Torra volgués reunir les formacions abans de reunir-se amb el president espanyol, Pedro Sánchez. "Davant l'absència de diàleg durant tant de temps, potser ja és prou bo parlar en general", ha dit, atès que l'anunci de la taula de diàleg arriba pocs dies després que Pedro Sánchez i Quim Torra s'emplacessin a entrevistar-se per posar les bases del diàleg entre governs.

El Govern havia previst celebrar aquesta reunió a principis del desembre passat, però s'ha anat endarrerint per les negociacions de la investidura i per problemes de calendari dels diferents partits. La primera reunió va tenir lloc l'octubre del 2018, i la segona –i última– el febrer del 2019. Està previst que, a banda de Torra, s'hi sumi el vicepresident de l'executiu, Pere Aragonès.

La convocatòria del president català també s'ha fet després de les declaracions de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que va demanar que s'excloguin els comuns d'una altra taula de negociació, que també inclou entitats i que ha de servir per fixar els termes de la negociació amb l'Estat.