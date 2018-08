Torra avisa que si l’Estat no "pren decisions" sobre l'autodeterminació el diàleg serà "una cortina de fum"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha avisat l’Estat que el seu Govern espera que de les reunions de la Comissió Bilateral –la primera de les quals se celebra aquest dimecres a la tarda- en surtin "decisions concretes" de l’executiu espanyol sobre el dret a l'autodeterminació de Catalunya i la situació dels presos independentistes. En una entrevista a l’ACN, Torra assegura que la Generalitat "sempre està oberta al diàleg", però també diu que "aquestes reunions i poder avançar en aquest camí necessita d’accions concretes".

"Vivim en una situació gravíssima i d’excepcionalitat política enorme, per tant, és evident que o tenim respostes sobre tots aquests punts o per a nosaltres aquest diàleg hauria sigut una cortina de fum", ha sentenciat. El president considera que perquè les comissions bilaterals i les converses amb l’Estat "siguin positives i es pugui avançar, es necessita que per part del govern d’Espanya hi hagi decisions concretes" sobre el dret a l'autodeterminació, els presos i la situació política a Catalunya.

La primera reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat en set anys se celebrarà aquest dimecres a la tarda a Barcelona, i Quim Torra manté que haver inclòs a l’ordre del dia el dret a l’autodeterminació i els drets i llibertats polítiques a Catalunya és "molt important" perquè consolida que "el diàleg es pot mantenir sense condicions". Però el president afirma que aquest punt de partida no és suficient. "Aquest diàleg és evident que ha de portar a la negociació", ha comentat.

En aquest sentit, ha recordat que els independentistes ja han avisat el govern de Pedro Sánchez que "es necessiten fets més enllà de les paraules", i tot i considerar que el president espanyol ha de tenir "els 100 dies de gràcia", no dubta a recordar que "ara es comença a necessitar rebre les decisions per part del govern espanyol, amb molts temes, no només els sectorials de la bilateral, també en els grans temes de la legislatura". A més, hores abans de començar la primera Bilateral, Torra ha explicat que espera que de la reunió surtin "acords sectorials i alguns punts d’interès" relacionats amb "els 45 punts que Carles Puigdemont va portar a Mariano Rajoy" i amb "els dèficits i greuges endèmics cap a Catalunya".

Així, Torra ha avançat que un dels punts que espera poder arrencar a la trobada és el traspàs de la gestió del transport que implica als taxis i a les llicències d’VTC. "A la Bilateral sortirà el tema de la transferència de la competència; transferència que volem amb la seva dotació pressupostària, evidentment", ha comentat.

"Rigor, resposta ràpida i proporcionalitat" en la crisi del Taxi

La crisi sorgida al sector del taxi ha provocat que el president també reclami que "s’enfoqui el problema" de manera diferent a com ho han fet l’Ajuntament de Barcelona i l’Estat. "Uns han anat més enllà del que era possible i altres han tingut una reacció que no era com calia. Nosaltres el que hem reclamat a tothom sempre és rigor i una resposta ràpida, i sobretot proporcionalitat per resoldre aquest tema", ha afegit.

En aquest sentit, Torra ha assegurat que té la sensació que després dels darrers moviments "comença a haver-hi un canvi d’actitud" en el sector del taxi. Així, dirigint-se als professionals que han engegat la vaga indefinida, han ocupat el centre de Barcelona i han protagonitzat alguns incidents, el president ha volgut "apel·lar a la responsabilitat i el rigor de totes les parts, i a que tothom sigui conscient del moment estacional on ens trobem". "Som els primers a defensar la llibertat d’expressió, però demanem proporcionalitat i ser conscients del dany que es pot causar a molta gent que no té cap culpa si la situació persisteix", ha conclòs.